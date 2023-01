Cómo afecta a Carlos Alcaraz empezar 2023 con una lesión: su nº1, en peligro en Australia

Carlos Alcaraz despidió el año con un mensaje cargado de intenciones: "Esto no ha hecho más que empezar". 2020 fue el año de la aparición, 2021 fue el de la presentación, 2022 fue el de la consagración y el 2023 ha de ser el de la defensa. Porque Carlitos empieza siendo el número 1 del mundo, el rival a batir por todos.

La temporada de Carlos Alcaraz debía arrancar oficialmente este sábado con su viaje hasta Australia junto a su equipo, pero una lesión sufrida durante una práctica en Villena le ha dejado fuera de juego. La dolencia es en su pierna derecha y no le permitirá disputar los primeros torneos que tenía marcados en su calendario.

Alcaraz se queda en tierra y no podrá jugar el Abierto de Australia, la primera gran cita de la temporada. El año pasado cayó en dieciseisavos de final del Grand Slam, ante Matteo Berrettini, por lo que tenía margen para sumar puntos a los 6.820 que le colocan al frente del ranking de la ATP y que caerán hasta 6.730 -no puede defender 90-.

El equipo de Alcaraz había decidido que no viajaría a Australia con demasiada antelación, a diferencia de Rafa Nadal que lleva en territorio aussie desde la última semana de diciembre. El plan era entrenar unos días y disputar el Kooyong Classic, que se juega del 10 al 12 de enero. Sinner, De Miñaur o Fritz son algunas de las grandes raquetas que sí disputarán esta competitiva exhibición.

No había más partidos para Alcaraz antes del Abierto, más allá de un evento benéfico al que tampoco acudirá el próximo día 11 en la Rod Laver Arena y en el que estará presente Nadal. El jueves 12 se sorteará el cuadro del Grand Slam, sin Carlos como primer cabeza de serie. Nadal o Tsitsipas, si adelanta a Rafa en el ranking por los puntos sumados en la United Cup, ocuparán su lugar.

Alcaraz no sumará puntos en Australia y eso quiere decir que su número 1 del mundo peligrará. Hasta tres jugadores pueden arrebatarle la corona en Australia. No será Nadal, que no puede sumar al defender los 2.000 puntos que ganó el año pasado junto al título.

Hay que decir que ninguno lo tiene fácil, pero es posible que Alcaraz pierda su corona tras el Grand Slam. Casper Ruud se la quitaría si llega a la final, mientras que Tsitsipas y Djokovic solo podrían hacerlo si se llevan la victoria en el torneo. Así serían los cálculos entre los actuales cinco mejores clasificados del mundo.

Jugador Puntos actuales Asegurados antes de Australia Sin Australia 2022 Ganando en Australia 2023 Finalista en Australia 2023 C. Alcaraz 6820 6820 6730 6730 (no juega) 6730 (no juega) R. Nadal 6020 5770 3770 5770 4970 C. Ruud 5820 5720 (máx. 5950) 5720 7720 6920 S. Tsitsipas 5550 5715 (máx. 5895) 4995 6995 6195 N. Djokovic 4820 4910 (máx. 5070) 4910 6910 6110

17+1 torneos en el calendario

La única parada de Alcaraz en Australia iba a ser Melbourne. El nuevo objetivo es estar listo para viajar a América. Primero quiere defender su corona en Río de Janeiro (18 a 26 de febrero) y luego jugar en Acapulco (27 de febrero a 4 de marzo), donde ya lo hizo en 2021. Ambos son de categoría ATP 500. Los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami -que también ganó en 2022- serán sus siguientes fechas, también en marzo.

Si no hay más problemas, luego la gira le llevará a Europa, donde repetirá el itinerario del año pasado: Montecarlo, Barcelona y Madrid. Defiende título en el Conde de Godó (ATP 500) y en el Mutua Madrid Open (Masters 1.000). A priori jugará también Roma, que se perdió en 2022, y después llegará Roland Garros con el objetivo de mejorar su último papel (1/4 de final).

Carlos Alcaraz con el título del US Open Reuters

Después de París, saltará a la hierba. Queens (Inglaterra) y Halle (Alemania) serán su preparación previa a Wimbledon. En 2022 llegó a octavos en el 'grande' británico, con el contratiempo de no haber podido jugar otro torneo antes en esta superficie por un problema en el codo.

Antes del US Open, donde ganó su primer Grand Slam y alcanzó el nº1 que por ahora no ha perdido, jugará los Masters 1.000 de Toronto y de Cincinnati. Tras Nueva York, jugará en Shanghái y en París-Bercy. La temporada se cierra con las ATP Finals (solo ocho tenistas se clasificarán) y la Copa Davis, que Carlos querrá jugar porque en 2022 se perdió ambas por lesión.

El box de Alcaraz

En total, Carlos Alcaraz aspirará a 18.000 puntos de la ATP -descontando los 2.000 que no disputará en Australia- Es el bote que se pondrá en juego sumando los otros 17 torneos que disputará por todo el mundo. En sus viajes estará acompañado por los inseparables miembros de su equipo, empezando por su entrenador Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz mantiene el equipo del año pasado. A la cabeza del equipo de fisios está Juanjo Moreno, respaldado por Fran Rubio y Sergio Hernández. Alberto Lledó y Álex Sánchez son los preparadores y Juanjo López e Isabel Balaguer son su doctor y su psicóloga, respectivamente. Además, la intención es que este año viaje más con el grupo Antonio Martínez-Cascales, el que fuera entenador de Ferrero, mentor de Carlitos y director de la JC Ferrero Equelite.

Todo el clan de Villena y de El Palmar afronta el año con la máxima ambición. En 2022 se abrió la veda para ver al mejor Carlos y ahora debe consolidarse, algo que le ha costado a otros como Daniil Medvedev, el anterior número 1 del mundo. Para soñar con alcanzar algún día a los Nadal, Djokovic y Federer solo hay un camino y es el de no dejar de pisar el acelerador con el paso de los años.

2023 es el primero que arranca con Alcaraz como estrella mundial. Los focos apuntan hacia él, igual que la presión que ya le jugó alguna mala pasada en el cierre del curso pasado. La lesión frena su despegue. Le tocará ver el Abierto de Australia desde casa y centrarse en lo que vendrá después. Puede que sin el número 1...

