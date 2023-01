Frenazo para Alcaraz: se pierde el Abierto de Australia por una lesión

Malas noticias para el tenis español. Carlos Alcaraz ha anunciado que sufre una importante lesión que lastrará su inicio de temporada. Tanto es así que el jugador de El Palmar no podrá participar en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del curso. Un golpe realmente duro para el actual número uno del mundo.

El murciano ha registra una considerable dolencia en su pierna derecha que se ha producido en uno de sus exigentes entrenamientos y se ha visto obligado a anunciar su renuncia al primer 'Grande' de la temporada. Alcaraz no ha desvelado cuánto tiempo tendrá que estar de baja, pero sin duda esta mala noticia supone un importante frenazo en su ambición ganar un nuevo torneo de dos semanas y por mantener su condición de mejor jugador del planeta.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia. Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024".

Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia… pic.twitter.com/lb0H68nQoZ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023

