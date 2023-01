Djokovic se mantiene firme ante el 'veto' de Estados Unidos: vacunarse sigue sin ser una opción

Novak Djokovic tiene claro que no se va a vacunar contra la Covid-19. Ya puso en juego su carrera durante los años 2021 y 2022 y parece que seguirá por el mismo camino en 2023. Una situación que le persigue desde hace muchos meses y que ahora ha vuelto a aflorar tras la tensión que se vuelve a vivir en algunas zonas del mundo.

La crisis que se está viviendo en China ha provocado que algunos países estén volviendo a reforzar sus medidas para evitar una escalada de contagios. Y uno de ellos es Estados Unidos, que se sigue mostrando contrario como estado a la entrada de personas sin haber recibido ninguna dosis de los diferentes antídotos contra el coronavirus.

Esa es la situación de un Novak Djokovic que, de nuevo, se enfrentaría a la prohibición de jugar torneos tan importantes como el Masters 1000 de Indian Wells o el de Miami. Ahora que se rumorea con el refuerzo de estas medidas, las preguntas sobre qué hará rodean al serbio. Un problema que parecía ya superado y que vuelve a estallar.

'Nole' ha conseguido regresar a Australia, quien sí ha relajado sus restricciones fronterizas, y quien ha levantado el castigo que le impuso y que le impedía entrar en el país los próximos tres años. Sin embargo, un importante cambio en el gobierno le ha allanado el camino y ahora se encuentra disputando el ATP 250 de Adelaida, donde ya se ha metido en los cuartos de final tras ganar a Quentin Halys.

"Si no puedo, no puedo"

De momento, el estado que preside Joe Biden ha extendido la obligatoriedad de recibir al menos una doble vacuna a todos los extranjeros que quieran entrar en el país hasta el mes de abril. Una decisión que afectaría de lleno a su participación en los dos primeros grandes torneos de la gira americana. No acudir a ellos le llevaría a tener un parón de casi un mes en mitad de la temporada antes de iniciar la gira de tierra batida. Y siempre con el ojo puesto en el US Open de finales de curso.

Preguntado al respecto, aunque quiso mantener distancia y cautela, Djokovic lo tuvo claro: "Lo he visto, pero creo que no es oficial. Cuando lo sea podemos hablar de ello. Yo espero jugar en Indian Wells y Miami, pero si no puedo, no puedo". Unas palabras que denotan su firme postura y es que vacunarse sigue sin ser una opción para él. Una decisión que tiene tomada y meditada y que piensa poner por encima del tenis y de su carrera profesional.

De continuar todo tal y como está en estos momentos, Djokovic jugaría en Dubái su último torneo y no volvería a participar hasta el inicio de la gira europea de tierra batida con torneos como el Masters 1000 de Montecarlo. Un problema que se acentuaría si más tarde no puede optar a los 2.000 puntos que se reparten en el US Open, algo que ya le sucedió en 2022 con el Abierto de Australia y con el torneo americano. Continúa por tanto la lucha.

