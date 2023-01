Esteban Ocon se lleva la bronca de Alpine por sus gestos que hartaron a Fernando Alonso

Alpine pasa página tras la era Fernando Alonso. Con dos pilotos franceses, Esteban Ocon y Pierre Gasly, la escudería gala quiere dar en 2023 otro salto más que le permita acercarse a los mejores equipos del Mundial de Fórmula 1. El reto es mayúsculo habiendo perdido ese punto de experiencia que dotaba a la estructura el asturiano.

Le toca remangarse a los jefes de Alpine, especialmente a Otmar Szafnauer, para que sus pilotos no pierdan el foco del fin colectivo. Entre Ocon y Gasly, ambos de 26 años, pueden saltar chispas. De momento, al piloto que lleva en la escudería más tiempo de los dos ya le ha caído un serio aviso.

Szafnauer se ha despachado con Ocon y lo que no le gusta de él en declaraciones que recoge Eurosport. El rumano-estadounidense aún tiene grabadas escenas protagonizadas por el piloto que le salieron caras a Alpine, y la mayoría tuvieron que ver con sus ganas de competir con Fernando Alonso.

"Probablemente necesita hacer mejores juicios cuando sus compañeros de equipo están a su lado, porque no ganas en la primera vuelta, compañero de equipo o no", señaló un Szafnauer que no quiere tantas individualidades desde el lado de Esteban Ocon.

"Si eres agresivo contra un rival y ambos acaban fuera, ambos pierden. Si eres agresivo con el compañero de equipo y ambos acaban fuera, ¿adivina quién pierde? Si necesitamos recordatorios, estaré feliz de recordárselo", advirtió el jefe de la marca francesa.

Aún así, lanzó un capote a Ocon por los pasos adelante que ha ido dando desde que trabaja con él: "Definitivamente es más maduro. Tiene una mejor comprensión y lo que realmente me agrada de Esteban es que bajo presión, normalmente no comete un error", señaló.

Y añadió al respecto: "No se amilanó ante Vettel y en Suzuka en mojado con Hamilton detrás, no le pudo pasar. Eso para mí es impresionante. Así que ha madurado, ha mejorado en ese aspecto. Y él es rápido. ¿Puede lograr más mejoras? Sí, trabajaremos para mejorarlo en algunas áreas", concluyó.

Presentación del A-523

Alpine, igual que el resto de escuderías, ha empezado la cuenta atrás para la nueva temporada de la Fórmula 1 que arranca en 2023. El equipo francés ya tiene fecha para la presentación del que será su nuevo monoplaza, el A-523, que será mostrado al mundo el próximo 16 de febrero. De momento, solo se conoce otras tres fechas más de presentaciones de los bólidos: las de Ferrari, Aston Martin y Alpha Tauri.

