José Luis Arilla: "Alcaraz y Sinner pueden marcar una época en el tenis mundial"

José Luis Arilla fue uno de los tenistas españoles más brillantes de los años sesenta. Considerado como parte fundamental de la Edad de Oro de la raqueta nacional superada la mitad del siglo pasado, sus opiniones siempre consiguen tener una gran consideración porque pocos conocedores hay de este deporte como él.

El tenis ha cambiado mucho desde que José Luis Arilla estaba en la batalla por todas las pistas del mundo. Sin embargo, la esencia del juego no ha cambiado. Desde que colgó la raqueta, José Luis Arilla no se ha apartado de lo que siempre ha sido su vida y ha seguido viendo y respirando tenis por los cuatro costados. Ahora, como un aficionado más, disfruta con las nuevas estrellas que están apareciendo en el circuito.

Entre todas ellas destaca un joven nacido en El Palmar, en Murcia, llamado Carlos Alcaraz. El jugador español, nuevo número uno del mundo, tiene cautivado a José Luis, ya que le ve como el gran dominador del presente y del futuro. Aunque para ello tenga que tumbar a otros talentos precoces como Jannik Sinner. Eso sí, a pesar de que la savia nueva haya llegado al circuito, Arilla no se olvida tampoco de los grandes clásicos como Rafa Nadal o incluso de tiempos pretéritos como en los que brillaba otro genio como Manolo Santana.

El exjugador repasa el tenis pasado, presente y futuro en una completa entrevista concedida a la Ciudad de la Raqueta con motivo de la recepción del Premio Ciudad de la Raqueta en la categoría Trayectoria Tenis. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en una gala conjunta con los Premios María de Villota. Allí recibirá su merecido homenaje un jugador que hizo historia junto a leyendas como Gimeno, Orantes o Gisbert.

José Luis Arilla y José María Gisbert, vencedores de dobles en los Campeonato de España de Tenis celebrados en 1966 en Huelva EFE

Con el paso de los años, ¿cómo califica su carrera en el tenis?



Mi carrera tuvo varios momentos. Muy buenos y muy malos. Con 18 años, había ganado Roland Garros y en Australia; la Orange Bowl, Montecarlo… pero jugando con Manolo Santana en el Palacio de Deportes de Madrid, me lesioné gravemente y me rompí los meniscos y los ligamentos cruzados. Esa lesión en el año 61, prácticamente te dejaba desahuciado como deportista. Todo el mundo pensaba que no volvería a jugar. Los masajistas del FC Barcelona me recuperaron. Las pasé moradas. Estuve dos años en el dique seco. Después, desde 1963 a 1972 fueron nueve años donde pude recuperar y eso para mí, fue la base de mi carrera.



Formó parte de la primera Edad de Oro del tenis español, ¿cómo recuerda aquellos años?



La recuerdo como una época muy bonita. Vimos cómo el tenis se popularizaba a través de RTVE. Hasta ese momento no éramos nada conocidos. En aquella época fue un boom tremendo que popularizó el tenis. Jugamos con potencias mundiales como EEUU y la Unión Soviética y les derrotamos en Barcelona. Aquello fue una efeméride buenísima. Guardo muy buen recuerdo. Alrededor se formó un equipo muy comprometido. Con Santana, Gisbert, Orantes, que entró un poco después. Estamos muy contentos de haber sido pioneros.



¿Qué faltó a aquella generación para ganar la Copa Davis?



Está muy claro: las dos finales de los años sesenta que se juegan en Australia se perdieron porque el equipo australiano era muy superior, casi invencible. Tenía jugadores como Emerson, Newcombe, Roche, Stolle y a esa circunstancia, hay que añadir que se jugaba sobre hierba, superficie que en España la conocemos en el norte y ya está. Además, no tuvimos la ayuda de Andrés Gimeno, que era profesional y eso dificultó que pudiese jugar con nosotros porque la ITF no lo permitió. Si hubieran jugado Gimeno y Santana, hubiera sido una maravilla. No pudo ser. No tener a Gimeno, se notó.

¿Le quedó una espina por no haber ganado más títulos a nivel individual?



En dobles ganamos muchas cosas: cinco veces el campeonato de España, los nacionales de EEUU en Nueva York; fui finalista en Roland Garros; gané en individuales los Internacionales de Egipto y el campeonato de España dos veces ante Santana y Orantes. Tengo claro que, si no me hubiera lesionado de aquella manera, podría haber hecho algo más en individual, pero no era tan fácil. En equipos, con Santana jugaba de memoria. En dobles, mi carrera fue mucho más fructífera.



El tenis español vive su segunda Edad de Oro, ¿hasta cuándo se puede prolongar?



Lo bueno del tenis español es que no ha habido nunca en el aspecto masculino una etapa floja. Hemos ido siempre a mejor, con un grandísimo campeón como es Rafa Nadal, que es admirable. Casi un extraterrestre. Ahora mismo, Nadal se tiene que dosificar algo más por la edad. Por su parte, Carlos Alcaraz es increíble que sea número uno con su edad. Ahora tiene que llevar el peso de esa responsabilidad. Hay que tener paciencia con eso. Cuando hay un jugador que sobresale, todos quieren ganarle. A Alcaraz hay que darle un poco de tiempo para que cristalice la maravilla que es. Hay que apoyarle.

Además, hay dos tenistas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, en el campo femenino que son buenísimas y en el masculino está Nadal y después está Alcaraz, que tiene que liderar y, además, hay jugadores como Carreño, que ha hecho un año muy bueno. La RFET y las escuelas de clubes y privadas están haciendo un gran trabajo e intentando sacar jugadores que puedan dar continuidad a esta época de éxito. El carácter del español es muy bueno para el tenis, porque es creativo y tiene capacidad de hacer cosas extraordinarias. Hay que trabajar, pero soy muy optimista. La estructura del tenis español a nivel de escuelas y clubes es buenísima.



¿Cuál es el límite de Carlos Alcaraz?



Yo no le veo techo. Es infinito. Ha cumplido 19 años y tiene por delante toda la vida. Poco más se le puede pedir. Se tiene que creer esta categoría y mantenerse entre los cinco primeros del mundo. Eso es muy complicado. Tiene todas las actitudes para marcar una época en el tenis. Junto a él, veo a Sinner. Son los dos que tienen más capacidad para marcar una nueva era en el tenis. Alcaraz tiene un talento fuera de lo común. Físicamente es muy fuerte y está muy bien asesorado por Juan Carlos Ferrero, que es otro de los grandes del tenis español y es quien se encarga de hacerle ver que hay que consolidar las cosas poco a poco. No recuerdo un caso como el de Alcaraz.

¿Puede ganar Rafa Nadal más Grand Slam?



Nadal puede ganar un Grand Slam en cualquier momento, pero tiene que llegar al torneo en unas condiciones físicas del 100%. Tiene que planificar el calendario con la fuerza necesaria para poder dar de sí el máximo. Tiene una carrera muy larga, con muchos esfuerzos y lesiones. Si se planifica bien, tiene capacidad, talento y juego para poder ganar un Grand Slam, preferentemente Roland Garros.



¿Podría Santana haber competido a gran nivel en esta época y de tú a tú con jugadores como Nadal o Alcaraz?



Son tres auténticos fenómenos. No se pueden comparar épocas. Son tres talentos estupendos. Nadal y Alcaraz hubieran sido unos fenómenos en la época de Santana y Santana con los medios de ahora, sería un fenómeno también. Hay que tener en cuenta que, en nuestra época, no había todo lo que hay ahora: nutricionistas, viajes, preparadores físicos, materiales, pero, aun así, lo más importante es el talento.

