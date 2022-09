El adiós de Roger Federer y del 'Big Three': el final de la mejor batalla del tenis

Roger Federer (Basilea, Suiza; 8 de agosto de 1981) pondrá el punto y final a su carrera en la Laver Cup que se disputará entre el 23 y el 25 de septiembre en Londres. El suizo anunció este jueves por sorpresa su retirada, ya que su intención era decir adiós al tenis en el torneo de Wimbledon del próximo año. El ganador de 20 Grand Slams y de 130 millones de euros en premios cogerá su raqueta por última vez como profesional en el torneo que él mismo creó en 2017 para enfrentar a los mejores tenistas europeos con los del resto del mundo.

Precisamente, Federer compartirá equipo con sus dos grandes rivales durante toda su carrera: Rafa Nadal y Novak Djokovic. El denominado 'Big Three' unirá sus fuerzas por primera y última vez tras una gran batalla durante más de tres lustros por ser el mejor tenista de la Historia.

La denominada 'mejor era del tenis' pone así su punto y final con la retirada de Federer, aunque Nadal (36 años) y Djokovic (35 años) mantendrán aún la pelea por ser el tenista con más Grand Slams. El español encabeza de momento esta clasificación histórica con 22 torneos, mientras que el serbio le pisa los talones con 21. Tercero quedará ya 'Su Majestad' con 20.

Los dos tenistas en activo del 'Big Three' deberán pelear eso sí con una nueva generación que viene pisando fuerte y que tiene en Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo tras su victoria en el US Open, como gran referente, pero en la que también tienen mucho que decir Casper Ruud (23 años) y la anterior hornada con excepcionales jugadores como Medvedev (26 años) o Zverev (25 años).

Año Grand Slam Rival Resultado 2018 Australia Marin Cilic (Cro) 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1 2017 Wimbledon Marin Cilic (Cro) 6-3, 6-1 y 6-4 2017 Australia Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 2012 Wimbledon Andy Murray (GBr) 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 2010 Australia Andy Murray (GBr) 6-3, 6-4 y 7-6 (11) 2009 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6 y 16-14 2009 Roland Garros Robin Soderling (Sue) 6-1, 7-6 (1) y 6-4 2008 US Open Andy Murray (GBr) 6-2, 7-5 y 6-2 2007 US Open Novak Djokovic (Ser) 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4 2007 Wimbledon Rafael Nadal 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6 y 6-2 2007 Australia Fernando González (Chl) 7-6 (2), 6-4 y 6-4 2006 US Open Andy Roddick (EE UU) 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1 2006 Wimbledon Rafael Nadal 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2) y 6-3 2006 Australia Marcos Baghdatis (Chp) 5-7, 7-5, 6-0 y 6-2 2005 US Open Andre Agassi (EE UU) 6-3, 2-6, 7-6 (1) y 6-1 2005 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 6-2, 7-6 (2) y 6-4 2004 US Open Lleyton Hewitt (Aus) 6-0, 7-6 (3) y 6-0 2004 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 4-6, 7-5, 7-6 (3) y 6-4 2004 Australia Marat Safin (Rus) 7-6 (3), 6-4 y 6-2 2003 Wimbledon Mark Philippoussis (Aus) 7-6 (5), 6-2 y 7-6 (3)

Federer dirá adiós con 20 Grand Slams: 6 Abiertos de Australia, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open. Además, el suizo ha sumado más de 1200 victorias en su carrera y el contador de títulos ATP lo detendrá pasando la centena (103). Roger mantiene el récord de semanas consecutivas dominando el ránking mundial con mano de hierro tras 273 seguidas siendo el número 1 del mundo entre 2004 y 2008, cuando cedió el trono a Rafa Nadal después de que este ganara el oro en el torneo individual de los JJOO de Pekín.

Precisamente, en esos JJOO de 2008 cumplió su sueño de ganar un oro, aunque fue en dobles. Lo hizo junto a su compatriota Wawrinka, desquitándose así de la decepción que sufrió al quedar eliminado por James Blake en los cuartos de final del cuadro individual. En 2012 sumaría una medalla de plata, ya que cayó ante Andy Murray en la final sobre la hierba de Wimbledon.

[McEnroe lo tiene claro: "No creo que ningún joven se acerque a lo visto con Nadal, Federer y Djokovic"]

Con Rafa Nadal ha mantenido la rivalidad quizá más importante en la Historia del tenis. Federer ya estaba asentado como el mejor del mundo cuando llegó un joven español dispuesto a discutir su reinado. Ambos se han enfrentado en 40 ocasiones, con 24 victorias para Nadal y 16 para el suizo. De estos duelos, nueve han sido en finales de Grand Slams y el balear también domina en estos cara a cara con seis triunfos, cuatro de ellos en Roland Garros, uno en Wimbledon y uno en el Abierto de Australia.

Roger Federer y Rafa Nadal en la final de Wimbledon 2008 REUTERS

El Federer - Nadal de la final de Wimbledon en 2008 está considerado como el mejor partido de la Historia del tenis para muchos expertos. Una batalla sin fin que cayó del lado del español tras más de 5 horas de encuentro y con un 9-7 en el quinto set cuando ya casi no había luz en la pista central del All England Club. El que quedará para siempre como el último duelo entre ambos fue también en Wimbledon con triunfo del suizo en cuatro sets para pasar a la final de 2019.

Una rivalidad basada en el respeto y en la admiración mutua entre dos tenistas que ocuparon los dos primeros puestos del ránking desde julio de 2005 hasta agosto de 2009, manteniendo durante 4 años ininterrumpidamente un duelo por ser el mejor jugador del mundo en cada torneo.

Sin embargo, es Novak Djokovic el jugador al que más veces se ha enfrentado Roger Federer durante su carrera. A pesar de ser seis años menor y de llegar más tarde que Nadal a la cima, el serbio se convirtió en la bestia negra del de Basilea. 50 enfrentamientos entre ambos y un resultado de 23-27 a favor de Djokovic, con un 4-1 para el serbio también en finales de Grand Slams.

Federer solo venció en la primera gran final entre ambos, la del US Open de 2007. Después cayó en Wimbledon 2014 y 2015, US Open 2015 y Abierto de Australia 2020. El ascenso del serbio coincidió con el descenso de Roger a causa de la edad y las lesiones. El último partido entre estos dos tenistas fue en las semifinales del Abierto de Australia 2020 con victoria de Djokovic.

El último baile

Federer, Nadal y Djokovic, el 'Big Three' del tenis dice adiós con la leyenda suiza. Se acaba una rivalidad que trascendió al tenis. Nadal y Djokovic continuarán la lucha por ser el mejor de la Historia. El español seleccionará más los torneos que dispute y centrará todas sus fuerzas en aumentar su palmarés de Grand Slams. Por su parte, Novak ha tenido en la vacuna contra la Covid a su mayor enemiga. La decisión del serbio de no vacunarse le ha impedido disputar el Abierto de Australia y el US Open esta temporada. El tiempo pasa también para Nadal y Djokovic y la mejor lucha de todos los tiempos comienza su recta final.

Antes, el 'último baile' de Roger Federer será defendiendo los mismos colores que Rafa Nadal y Novak Djokovic. Londres y el mundo entero dirán adiós al que para muchos ha sido el tenista con más calidad de la Historia. Un grande entre los grandes y una de las personalidades más influyentes del siglo XXI. Roger Federer va más allá del tenis.

Sigue los temas que te interesan