Novak Djokovic y su lado más terrenal antes de Wimbledon: "Está mal y necesita recuperarse"

Novak Djokovic no está teniendo un año 2022 fácil. Una serie de decisiones controvertidas a principios de temporada han terminado derivando en un curso realmente complicado de gestionar. La derrota contra Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros ha sido la puntilla.

Su eliminación del Grand Slam parisino llegó en el momento más inoportuno. Después de la gran polémica vivida a inicios de año con su sanción en Australia por entrar en el país sin haberse vacunado, no ha conseguido encontrar todavía su mejor forma y su mejor nivel de juego. El serbio ha tenido altibajos importantes. De caer en primera ronda de Montecarlo a ganar con autoridad en Roma pasando por las luces y las sombras del Mutua Madrid Open.

Sin embargo, esa victoria en el foro itálico le dio la moral y la confianza para llegar a Roland Garros como máximo favorito después de una temporada bastante rara para él. En la Philippe Chatrier llegó la dolorosa derrota contra Rafa Nadal y ahí todo se vino abajo de nuevo para el serbio.

Dejada de Novak Djokovic ante Rafa Nadal en Roland Garros 2022 Reuters

El manacorí llegaba muy tocado después de su intenso partido a cinco sets contra Felix Auger-Aliassime y 'Nole' era el gran favorito para llevarse la victoria. De hecho, las previsiones daban que, dados los problemas del balear en su pie izquierdo, el encuentro se resolvería por la vía rápida en favor del balcánico. Pero Nadal estaba destinado a hacer historia y se llevó por delante a Djokovic antes de que este pudiera darse cuenta.

Los fantasmas de Djokovic

Su entrenador, Goran Ivanisevic, confesó tras el partido en el portal Tennis Majors la mala sensación que le había dejado esta derrota al número uno del mundo. Novak había llegado tan crecido y se sentía tan superior que en su mente no entraba la posibilidad de perder ante un Nadal cojo. Pero eso terminó sucediendo y le pasó factura.

"No he analizado el partido con él porque estaba cansado y decepcionado. Se siente muy mal y estoy triste por él porque ambos sabemos que podría haber vencido. Lo que está claro es que su revés no tuvo la profundidad necesaria, dejó tiros muy cortos que permitieron a Rafa atacar".

Esta derrota, además de la lógica eliminación, tuvo consecuencias muy importantes para el futuro de Djokovic. Al caer en cuartos, no pudo defender los 2.000 puntos ganados en 2021 cuando alzó al cielo de París la Copa de los Mosqueteros. Y eso traerá consigo la pérdida de su condición de número uno del mundo.

Este es un palo que Djokovic tampoco está afrontando del todo bien. Le duele ver como Daniil Medvedev le arrebata su trono. Y es otra noticia negativa más en un 2022 que se le está atravesando.

Recuperación para Djokovic

"Veremos, pero ahora es el momento de recuperarse mentalmente. Como dije antes, las personas como Novak son genios con una forma diferente de pensar: probablemente, necesitan un poco de tiempo para ordenar las cosas en su cabeza. Eso es todo, y ha experimentado decepciones antes, sé que estará listo para la hierba. Necesita recuperarse mentalmente".

Novak Djokovic, en Roland Garros 2022 Reuters

Su entrenador, que ha tomado las riendas de la carrera del serbio tras la ruptura con Marian Vajda, asegura que 'Nole' tiene que superar este bache mental que le ha dejado la tierra batida de París. Una consecuencia también de su atípica primera parte del año. Sin embargo, ya están trabajando para darle la vuelta a esta situación.

De momento, el serbio se encuentra en su país de vacaciones y es que se saltará la gira de hierba hasta que arranque Wimbledon. De esta forma, empalmará un Grand Slam con otro y atacará sin rodaje el intento de ganar su 21 torneo grande. Una situación que no es nueva para él, ya que así ha conseguido cuatro de los seis trofeos que ha levantado en el All England Club.

[Más información: La Agencia Mundial Antidopaje da la cara por Nadal: su defensa ante el acoso del ciclismo francés]

Sigue los temas que te interesan