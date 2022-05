Djokovic: "Rafa Nadal es el adversario más grande de mi carrera, siempre me ha empujado a ser mejor"

Novak Djokovic vuelve a estar entre los grandes. El tenista serbio ha conseguido su primer título de la temporada en el Masters 1000 de Roma. Después de alcanzar el millar de victorias como profesional en las semifinales ante Casper Ruud, en la final no tuvo piedad de un Stefanos Tsitsipas que fue arrollado por su rival.

El número uno del mundo se llevó el triunfo por 6-0 y 7-5 y presenta así su candidatura al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. El torneo parisino llega más abierto que nunca después de que el circuito mundial haya vivido unos momentos de caos y cambio. El principal favorito año tras año, Rafa Nadal, no parece ser ahora el mayor candidato a la victoria debido a la lesión crónica que arrastra en su pie.

Por su parte, 'Nole' no había tenido un buen inicio de curso hasta su brillante actuación en Roma y su nombre no aparecía entre los que tenían más opciones. Daniil Medvedev, número dos del mundo, sigue lesionado. Ni Zverev ni Tsitsipas ofrecen todavía la confianza suficiente como para darles como súper favoritos. Y por si fuera poco, todos miran hacia el ciclón Carlos Alcaraz como la gran referencia mundial del momento a pesar de que solo tiene 19 años.

Novak Djokovic le da la enhorabuena a Alcaraz.

Sin embargo, el triunfo de Novak en el foro itálico ha mejorado notablemente su crédito. El serbio, que venció con autoridad, analizó su victoria y sorprendió al acordarse de sus rivales, en especial de Rafa Nadal, al que quiso encumbrar. En un momento muy difícil para el español, 'Nole' le tendió la mano para reconocerle todo lo que ha hecho por el tenis y también por la gran rivalidad que existe en el 'Big Three'.

"Siempre estamos compitiendo. Federer y Nadal han estado siempre ahí, pero para mí Nadal es el adversario más grande de mi carrera. Yo he crecido como jugador porque él me ha empujado a ello". Unas palabras que han dado la vuelta al mundo y que suponen un gran reconocimiento de un campeón hacia otro campeón. Rafa es el único tenista masculino que ha conseguido superar la barrera de los 20 Grand Slam y Novak espera igualarle sobre la arcilla de París.

A pesar de todo, ambos van cumpliendo años, aunque en el caso de Djokovic, el hecho de que las lesiones le hayan tratado mejor que al balear le permite pensar en que su carrera tiene todavía camino por delante: "No me siento cerca del final de mi carrera, la edad es solo un número".

Confianza para Roland Garros

El balcánico ha conseguido su sexta corona en Roma y reconoce que vencer es algo muy positivo para él: "Ganar es un alivio, sinceramente, después de lo que ha pasado desde el principio de año. Es importante ganar un gran título antes de un Grand Slam y recuperar así la confianza para tener posibilidades de ganar en París".

"Históricamente, siempre he encontrado mi fuerza aquí en Roma. No he podido tener una semana mejor. Confié en el proceso, hice un primer set perfecto en la final y no he cedido un solo set en el torneo. En tierra necesito más tiempo, siempre ha sido así. Normalmente consigo el pico de forma aquí en Roma, siempre con buenas semanas de tenis, algo perfecto de cara a la preparación de Roland Garros".

Novak Djokovic celebra su victoria sobre Casper Ruud en el Masters 1000 de Roma Reuters

Djokovic ha cogido moral y ya se ve entre los favoritos de cara a París: "Creo que he tenido buenas actuaciones en Madrid, Alcaraz mereció ganar. No podría haber imaginado un camino mejor hacia Roland Garros, todavía no estaba tan definido en esos momentos clave, pero aquí ha hecho 'click' y voy a París con toda la confianza".

"Teniendo en cuenta los ránkings y demás, soy uno de los favoritos, pero no pienso en eso, voy con ambición después de ver mi nivel. Luego habrá que ver el cuadro. Los Grand Slam son diferentes, hay que encararlos de manera diferente, pero creo que puedo llegar lejos".

Wimbledon y los tenistas rusos

Por último, 'Nole' habló sobre como la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando al tenis y a torneos como Wimbledon: "No gana nadie en la guerra, los atletas están para hacer deporte, es una decisión dura y no estoy de acuerdo. Eso sí, boicotear Wimbledon es algo muy duro también y no estoy de acuerdo en eso tampoco".

"Apoyo la unión de los jugadores, estar juntos y dar un mensaje fuerte. Es difícil porque es un deporte individual con intereses individuales, pero sería lo ideal. No hay una organización que represente al 100% a los jugadores. Hay jugadores que son neutrales, respeto su decisión, pero personalmente creo que hay situaciones en las que hay que dar un paso adelante y estar juntos". El serbio llegó a postularse como líder de un boicot general al torneo británico para evitar el veto a los tenistas rusos, pero ahora se desmarca de esa posición.

