El mejor Djokovic está de vuelta y roza las 1.000 victorias: "He jugado a un nivel muy alto"

El serbio Novak Djokovic declaró al término del sufrido encuentro que tuvo con el canadiense Félix Auger-Aliassime en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma que cree pudo "haber terminado el trabajo antes".

"Creo que pude haber terminado antes, tenía el set con 5-2 a favor, 'match point' y sacando para el partido", se lamentó el serbio todavía sobre la pista. Y añadió: "Creo que el encuentro fue de un nivel de tenis altísimo. Las condiciones no eran las más favorables ya que al jugar de noche, la pelota va más lenta y bota mucho menos. Afortunadamente me he sabido adaptar a la situación y conseguir la victoria".

Auger-Aliassime exigió al número 1 para lograr una victoria que le lleva a las semifinales en Roma, en las que puede conseguir su victoria número 1.000: "La verdad es que es algo increíble. Me alegra que pueda conseguir récords como este y ojalá que la victoria 1.000 llegué mañana frente a Casper", analizó el serbio sobre el hito que está a punto de conseguir.

Novak Djokovic, en el Masters 1.000 de Roma EFE

Sobre su rival de este viernes dijo: "Es la primera vez que me enfrentaba a él. Le conozco muy bien, pero jamás habíamos coincidido en la competición. Tiene un saque que es letal y es una gran diferencia cuando entrenas con él a cuando juegas en competición (risas). Fue muy incómodo devolver los saques de Félix. En general es un jugador muy completo y que está a un gran nivel".

Y siguió: "Durante el segundo set cuando iba 5-2 arriba, pensé que el partido estaba más o menos resuelto, pero Félix subió el nivel mucho y me complicó el partido hasta el final. Todo lo que pasó desde ahí fue mérito de él porque la verdad que su reacción fue increíble".

Ruud, en semis

En semifinales se medirá al noruego Casper Ruud, que venció al canadiense Denis Shapovalov en dos sets (7-6(7) y 7-5): "Es un rival con una calidad tremenda sobre todo en tierra batida. Ha mejorado en todas las superficies. Ya se vio cómo llegó a la final en Miami, es muy trabajador y un muy buen chico. He entrenado con él varias veces y nos llevamos muy bien fuera de la pista. Ya he tenido un enfrentamiento con él aquí, pero será diferente porque mañana jugaremos de noche. Espero jugar tan bien como hoy".

