Los problemas físicos frenan a Rafa Nadal: "Es difícil respirar, doloroso, como si tuviera una aguja"

Rafa Nadal no logró vencer en la final de Indian Wells y se quedó a las puertas de su tercer título en lo que va de 2022. El tenista español perdió los dos sets ante Taylor Fritz y dijo adiós al abierto estadounidense. Una de las claves estuvo en los problemas físicos del balear, que al término del partido desveló unas molestias al respirar.

El veterano de 34 años aseguró que el simple hecho de respirar ya supone una dificultad. A falta de que se produzcan las primeras exploraciones, todo podría derivar de unos problemas en las costillas. Sin embargo, lo único que tiene claro Nadal es que este próximo descanso que se tome hasta el inicio de la temporada de tierra será para tratarse estos inconvenientes.

"Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo", aseguró ante la prensa después de perder contra Taylor Fritz. "No sé si es algo de las costillas. Cuanod respiro y me muevo es como si tuviera una aguja dentro", reconoció con cierto desconocimiento.

Los dolores no quedan ahí. Nadal explicó que también le generan ciertos mareos "porque es doloroso" y que, al fin y al cabo, supone una limitación a la hora de jugar. "No es solo por el dolor, no me siento muy bien porque me afecta a la respiración", indicó el tenista balear después de la final.



Rafa destacó que le "preocupa" este último problema y que su intención es conocer más datos sobre ello en las próximas semanas. para saber cómo recuperarse y "cuánto va a tardar" en desaparecer esa complicación. Pero, por encima de todo, quiso descartar que la explicación a su derrota fuera esa.

"No es el momento de hablar de esto. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final. Lo intenté. Perdí contra un gran jugador. No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos taparlo con mis comentarios", espetó el balear.

Un duelo complicado

Respecto a su partido, Rafa afirmó que se esforzó "al máximo", pero que no fue suficiente para llevarse el título. La final comenzó con mucho suspense, pues Fritz tuvo que cancelar su entrenamiento previo por unas molestias en el tobillo. Durante cierto tiempo incluso se llegó a dudar de si podría participar, pero acabó haciendo acto de presencia y al mejor nivel posible.

Fritz dominó el primer set sin complicación alguna. Una salida arrolladora le permitió irse a un 4-0 que no daba margen de error a Nadal. Y, pese a que el español intentó reaccionar, se quedó casi sin posibilidades con el 5-3. En el segundo set, mucho más competido, el manacorí llegó a forzar el tie-break y a tener opciones de alargar el encuentro a la tercera manga. Sin embargo, el estadounidense tiró de suerte, acierto y de esos problemas físicos de Rafa para amarrar el triunfo.

