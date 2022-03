Rafa Nadal y su consejo a Osaka: "Necesitamos resistir a estos problemas, nada es perfecto"

Rafa Nadal venció a Daniel Evans en su segundo partido en el Master 1000 de Indian Wells y ya está en los octavos de final. El español ofreció una versión mucho más reconocible de sí mismo que la vista ante Sebastian Korda, donde estuvo al borde de la eliminación tras ser arrollado en el segundo set y quedarse 5-2 abajo en el tercero.

Sin embargo, tras ese complicado debut, Rafa retoma el vuelo y ya se posiciona como el favorito absoluto a llevarse el título en Indian Wells tras la sorprendente derrota de Daniil Medvedev. El ruso cayó ante Monfiils y despeja el camino de Nadal. El balear, analizó su actuación en rueda de prensa y habló sobre la situación tan difícil que está padeciendo Naomi Osaka, a quien dio un consejo y también una pequeña lección de vida.

El caso Osaka

"Este tipo de preguntas son difíciles de responder. Quiero decir, la respuesta fácil para mí es decir que me siento terrible por lo que sucedió y que eso nunca debería suceder. Pero lo cierto, en el mundo real, es que esas cosas suceden. En mi opinión, tenemos una gran vida. Somos personas muy afortunadas que somos capaces de disfrutar experiencias increíbles porque somos tenistas".

El consejo de Nadal

"Incluso si es terrible escuchar esas cosas, necesitamos estar preparados para eso, ¿no? Necesitamos resistir a este tipo de problemas que pueden suceder cuando estás expuesto a la gente. Lo único que le puedo desear es que se recupere bien de eso y le deseo todo lo mejor. Pero nada es perfecto en esta vida, ¿no? Tenemos que estar preparados para las adversidades".

Naomi Osaka, en Indian Wells 2022 Reuters

Partido contra Evans

"Evans es un jugador que, tácticamente, juega muy bien. Usa muy bien su slice y, luego, es agresivo, cambiando mucho el ritmo en los puntos. Creo que es una victoria muy positiva y estoy contento de haber salvado ese momento duro en el primer set".

Mejoras respecto a Korda

"Creo que mi saque hoy mejoró respecto al partido anterior. Mi sensación es así, al menos. He podido lograr más winners con mi derecha, algo que el otro día no me funcionaba. Sé que el inicio no fue perfecto, pero empecé a sentir mejor la pelota y pude cambiar direcciones más a menudo. Hoy he dado un paso adelante, pero necesito mejorar mi nivel un poco más, si no, me iré a casa".

Su ausencia en Miami

"Llevo ya unos años en los que no juego este torneo. Ya tengo casi 36 años y he jugado mucho más de lo que esperaba esta temporada. Para mi cuerpo, las transiciones de superficies no son fáciles. Si juego Miami, no tendría tiempo de descansar y hacer la transición a la tierra. Sería algo peligroso para mi pie y mis rodillas. Necesito hacer la transición paso a paso y no hacer un cambio drástico como hacía en el pasado, por eso, he decidido parar un poco después de este torneo, para tener algo más de tres semanas para preparar la gira de tierra".

Rafa Nadal, en Indian Wells 2022 Reuters

Más bajo que en Australia

"Las cosas cambian rápido, por lo que es difícil contestar. Mi primer torneo, por ejemplo, tuve un par de partidos muy malos, algo entendible después de muchos meses sin competir. Luego, dos semanas y media después, estaba jugando fantástico. Pero, es cierto que si comparo mi nivel ahora con las semifinales o la final de Australia, es peor, sin duda".

"¿Lo que ocurrirá mañana? No lo sé. Puedo jugar mal o bien. Si estás en dinámica negativa, es difícil pasar de jugar mal a bien, pero si es lo contrario, puedes recuperar tu mejor nivel pronto. Lo que sí sé es que hoy ha sido mejor que mi primer partido y ahora tendré un rival que me exigirá jugar a mi máximo nivel. Estas cosas, ayudan".

