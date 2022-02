Novak Djokovic vuelve bajo amenaza terrorista: Dubái avisa a los tenistas por los ataques yemeníes

Parece que allá donde va Novak Djokovic, la polémica se mueve tras él. Hace ya una semana que se anunció que su regreso a las pistas de tenis tras la polémica de Australia sucedería en Dubái, donde disputará el ATP 500 entre el 21 y el 26 de febrero. El torneo ha mostrado su preocupación por los ataques que han hecho los rebeldes hutíes de Yemen contra la capital de Emiratos Árabes Unidos con drones y ha puesto en alerta a todos los jugadores de tenis que acudan a la cita dentro de dos semanas.

Al menos tres personas murieron tras una explosión que afectó a tres camiones con petróleo en un ataque de aviones no tripulados en la zona industrial de Musaffah, junto al aeropuerto internacional de Abu Dhabi, el 18 de enero. Desde entonces, la escalada de tensión entre estas dos regiones no ha hecho más que crecer. Los Emiratos clamaron venganza y los aviones de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí comenzaron a bombardear la ciudad de Sanaa.

"Como es de conocimiento y gracias a los informes de prensa, las amenazas contra monumentos de este país han crecido en los últimos días; sin embargo, pensamos que estos no sean motivo de preocupación para la seguridad del torneo de Dubái. De igual manera, seguiremos aconsejando a los jugadores y a sus equipos de trabajo para que eviten las visitas a estos monumentos", esgrimía un comunicado de la ATP a los jugadores previniéndoles de esta situación de tensión enmarcada en la guerra que vive Yemen desde 2015.

El comunicado de la ATP a los tenistas por el ATP 500 de Dubai. ATP

Djokovic no tendrá problemas para entrar en EAU ya que los requisitos de entrada son más laxos y no se le pedirá ni vacunación parcial ni completa. 72 horas antes de volar deberá presentar una PCR negativa, otra seis horas antes y la última, a su llegada a la frontera. Por fin podrá volver a la competición y comenzar la preparación para el resto de la temporada justo cuando han aparecido rumores de que ha cambiado de parecer y se ha vacunado. Aún así, la amenaza de los rebeldes de Yemen será protagonista en el regreso de Novak a las pistas.

Yemen y Dubái

La guerra en Yemen, que ya va por los siete años, habrá cobrado 377.000 víctimas, unas 227.000 por hambre, falta de agua potable y enfermedades y 150.000 por combates en este punto de 2021. Con millones de personas desplazadas y más del 80% de la población de alrededor de 30 millones de personas que dependen de la ayuda internacional, el país es el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo.

En esta guerra entró Emiratos. La nación forma parte de esta coalición que se formó para combatir a los hutíes en Yemen, grupo al que acusan de contar con el apoyo militar de Irán. En los últimos dos años, los emiratíes redujeron la presencia de sus tropas sobre el terreno y reemplazaron a sus hombres por grupos paramilitares locales a los que entrenan y arman bajo el nombre de Brigadas Gigantes. Su papel, por ejemplo, ha sido clave en la reciente derrota de los rebeldes en la provincia sureña de Shabwa.

Una imagen del ataque de los hutíes a Emiratos Árabes Unidos. REUTERS

Los hutíes reivindicaron el ataque contra la zona industrial de Musaffah y el aeropuerto de Abu Dhabi y lo calificaron de "respuesta" al papel jugado por EAU en la pérdida de esta provincia tan importante y amenazaron con nuevas acciones de este tipo con los lugares más emblemáticos de Dubái como objetivo: "El objetivo de esta operación es responder a su escalada y disuadirlos, y si los Emiratos continúan con su papel en la guerra, seguiremos respondiendo con nuestras operaciones militares".

La situación del torneo

La preocupación no responde sólo sobre ese ataque. El pasado 24 de enero, el Ministerio de Defensa de Emiratos afirmó haber interceptado dos misiles balísticos lanzados contra Abu Dabi, que afortunadamente no causaron víctimas ni heridos. Cabe señalar que se está celebrando la Expo Mundial en Dubái y es un objetivo muy exótico para los rebeldes que siguen clamando por su venganza. El torneo de esta ciudad no es más que otro evento que aglutina mucha atención en torno a esta ciudad.

Además, este año cuenta con un interesante cartel. El evento, además de Djokovic, también contará con la presencia de jugadores de la talla de Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz y Denis Shapovalov. Colm McLoughlin, vicepresidente del torneo, transmitió tranquilidad con sus declaraciones: "Estamos encantados de dar la bienvenida a tantos jugadores destacados. Y estamos encantados de volver a ver a Novak en Dubái por duodécima vez, le deseamos la mejor de las suertes".

La ATP no se arriesga ante la actual situación de incertidumbre que ya ha causado daños en una instalación de almacenamiento de petróleo y en el perímetro del aeropuerto de Abu Dhabi, a 140 kilómetros. El año de Djokovic sigue viviendo nuevos episodios de inestabilidad, ya sea él mismo el que los provoca o agentes externos. Mientras el mundo sigue atento a su situación con la vacuna, ahora afrontará el primer torneo del año bajo la amenaza terrorista.

[Más información: La vacuna de Djokovic: un cambio para poder seguir luchando con Nadal por ser el mejor de la Historia]

Sigue los temas que te interesan