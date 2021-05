9 de 9

Toni Nadal regresa a Roland Garros como entrenador, pero no será con Rafa Nadal. Al lado de Félix Auger Aliassime regresa a París y en una entrevista con SRF respondió a la pregunta de su entrenaría a Roger Federer, uno de los grandes rivales en la carrera de su sobrino:

"Él nunca vendría a mí (risas). Es tan bueno que no necesita ayuda. Pero una cosa está clara: sería un sueño hecho realidad para todos los entrenadores entrenar a Roger Federer algún día. Es uno de los mejores tenistas de la historia, si no el mejor. Pero estoy seguro de que no necesita mi ayuda (risas)".