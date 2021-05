El Barça tumba sobre la bocina al Olimpia Milan y jugará la final de Euroliga

Victoria del Barça casi sobre el tiempo reglamentario ante Olimpia Milano. Higgins agarró el balón tras un fallo de los italianos y, en una gran jugada individual a la contra, clavó el canastón pisando la línea de tres. El equipo de Messina se quedó con menos de un segundo y los catalanes jugarán la final ante Anadolu Efes [Narración y estadísticas: Barça 84-82 Olimpia Milan]

Y eso que la noche parecía mucho más plácida con el inicio de partido. El Barça apostó por un juego rápido y por una gran presión defensiva. Eso, acompañado del acierto ofensivo, dio alas a los de Jasikevicius. Calathes y Mirotic no tardaban en poner el 5-2 y, tras una reacción italiana para el 9-7, los azulgranas volvieron a mantener el liderazgo del encuentro gracias a Higgins. El escolta no sabía aún que también marcaría el devenir de una Final Four que puede teñirse de blaugrana.

El duelo estaba en el aire. Idas y venidas, rachas y parciales, y una igualdad que el Barça acabó por desnivelar tras un tiempo muerto (14-15). Pau Gasol cumplía bajo aros y el conjuto catalán volvía a posicionarse con un 19-15. Ninguna de las tácticas defensivas fue suficiente y el primer cuarto cerró con un apretado 27-24.

¡@alexabrines poniendo de pie a todo el banquillo con su triple! 💣



Mirad por favor la reacción de @NikolaMirotic33 🙌@FCBbasket #Final4enDAZN 🏀 pic.twitter.com/eGPnCs5tp5 — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2021

La puntuación seguía tirando hacia arriba. Pese a la presión defensiva, todo parecía indicar que el marcador iba a ser considerable. Y más cuando el ritmo apenas bajaba. Gasol continuó dejando buenas sensaciones. Tanto que, junto a Mirotic y Higgins, lideró al equipo en la primera mitad. El catalán y Kuric remaron para el 33-28, pero un triplazo de Shields para el 37-34 evitaba que el juego cambiara de parecer.

No sería hasta el tramo final, justo antes del descanso, cuando los discípulos de 'Saras' instaurase una ventaja mucho más cómoda. Porque el tiempo muerto del lituano tuvo un efecto casi inmediato, pues Smits y Abrines trabajaron para poner el +6 y Calathes, que se dejó ver en el perímetro, consiguió plantar cara a un Sergio Rodríguez siempre peligroso. El descanso dejaba la final muy cerca con el 51-42 de los blaugranas.

Sin embargo, la montaña rusa en el marcador tenía aún muchas vueltas por dar. Llegar a final de la Euroliga estaba en juego. Y Punter lo sabía. El exterior del Olimpia Milano castigó al Barça y mantuvo a los suyos vivos en todo momento. Finalizó con 23 puntos, varios de ellos que sirvieron para el 53-50 que metió miedo al Barça tras la reanudación.

Abrines entró en la batalla, pero el viento soplaba a favor de los de Messina. Shields consumó el buen momento y el 57-58 hizo estallar a Jasikevicius. Ni su tiempo muerto valía. Punter y Chacho le consiguieron dar la vuelta a la noche y el 59-67 dejaba al Barça al borde del desastre. Ahora eran ellos los que iban a remolque. Calathes, casi en los segundos finales, le dio al Barça el empujón necesario para llegar a los 10 finales con mucho que decir.

Higgins es el héroe

La Final Four no tuvo público. Y menos mal, pues la tensión de ambas semifinales evitó más de un susto en la grada. Como en el desarrollo del Efes - CSKA, las ventajas cosechadas a lo largo el partido quedaron completamente borradas en los minutos finales. En el caso del Barça, de igual manera. A falta de seis para el final, un ataque podía marcar el desenlace del juego.

LeDay adelantó a los italianos (72-74). Bolmaro le dio la vuelta (77-76). Faltaban dos, y pese a que el Barça parecía que lo tenía, un sempiterno Punter igualaba a 80. Era el momento de las muñecas de hielo. La sangre fría. La valentía frente al miedo al fracaso. Y, ahí, los culés supieron moverse. Micov, Shields, Delaney y Punter fallaron el ataque para ganar. Ninguno logró sacar un tiro cómodo ante una defensa azulgrana revolucionada. Ni tan siquiera Higgins, que tras un ataque contrarreloj sacó un lanzamiento al puro estilo NBA para catapultar al Barça a la final. La parte negativa la puso Calathes, que tuvo que retirarse cojeando.