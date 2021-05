2 de 11

Lo que Rafa Nadal le ha dado a España difícilmente será lo suficiente reconocido. El balear solo ha hecho que dar alegrías no solo a los aficionados del mundo del tenis; tampoco solo a los del deporte, ya que no hay un español que no sienta cada éxito del tenista. Eso sí, en cuanto a la recompensa económica que ha obtenido durante su carrera, el rey de la tierra batida no tiene ninguna queja ya que su fortuna es una de las más importantes del país.