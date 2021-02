Rusia vuelve a la élite del tenis 20 años después de Kafelnikov y Safin

El trono del tenis mundial no ha conocido prácticamente en las últimas dos décadas más allá de tres tenistas. Son muchos los que han intentado poner en tela de juicio a las mejores raquetas del panorama internacional y, la gran mayoría, ha remado para quedarse cerca de la orilla. Este inicio de 2021 está preparando una nueva situación similar. Desde Rusia (con amor) se está preparando una revolución en el ránking ATP que promete mucha guerra.

Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic se han mostrado incombustibles y la nueva generación no termina de quitarles de los puestos de honor. Los Murray, que fue el que más cerca ha estado, Kyrgios, Soderling, Wawrinka, Cilic o Del Potro no fueron capaces de imponer su nivel de forma sostenida. Ahora, Thiem, que mostró su candidatura el año pasado, y Zverev han visto como, a pesar de su ya avanzada edad, no tienen nada que hacer ante estos tres grandes.

En Rusia se han propuesto cambiar las tornas y ha colocado a dos tenistas en las semifinales del Open de Australia, cuestión que no hacía un tenista de esta nacionalidad desde 2005. Además del austriaco y del alemán, Daniil Medvedev parece el que más cerca esté de mojar la oreja de estos fuera de serie. Este aún tendrá que ganarse su plaza esta madrugada ante Andrey Rublev, mientras que la gran sorpresa de esta edición, Aslan Karatsev, buscará la sorpresa y una histórica clasificación para la final ante Djokovic.

Aslan Karatsev, en los cuartos de final del Open de Australia REUTERS

El país ha recuperado el toque romántico que le dieron en su momento Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin. El primero es el que más Grand Slam ha ganado en la historia de Rusia, con tres Roland Garros y un US Open, así como tiene en su haber unas ATP Finals y un oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. El segundo se llevó precisamente el Open de Australia de 2005, aunque antes se impuso en el US Open del año 2000. Pusieron de moda el tenis ruso de en el principio de la década, justo antes de la llegada de estos tres tenistas que lo cambiaron todo. Ahora, la nueva hornada rusa quiere dar continuidad a lo que estos consiguieron.

El genio

Medvedev lleva más de un año siendo una de las principales raquetas del panorama tenístico, pero es que sus últimos torneos se cuentan por victorias. El ruso que cumplió 25 años en Melbourne se hizo con Paris-Bercy y las ATP Finals cuando el 2020 agonizaba y en el inicio de este 2021 ha levantado el premio de la ATP Cup junto a estos tres tenistas que están dando tanto que hablar en Australia. Hablar de él es hablar del hombre más en forma de todo el circuito.

Daniil Medvedev, en el Open de Australia REUTERS

El ruso, desde que llegó a la final del US Open de 2019, no ha parado de crecer. De hecho, él mismo asume que está haciendo un "gran tenis", pero que todavía tiene "cero Grand Slam" por algo. Estar a la altura del 'Big 3' está reservado a unos pocos, aunque sea solo durante un corto período de tiempo. Lo está consiguiendo y en este Open de Australia está demostrando que puede alargar aún más ese buen estado de forma que le ha aupado hasta el número 4 del mundo.

Potencia 'española'

Este miércoles Rublev tendrá la cita más importante de su carrera ante Medvedev en lo que será una lucha por conocer quién es mejor de los dos. Él tiene un año menos y está cuatro puestos por detrás en el ránking, pero el deportista muy vinculado a Barcelona está demostrando que ha alcanzado el momento de madurez que algunos le requerían. Ambos jugaban juntos durante su infancia con intercambios de hasta cuatro horas, ahora uno de los dos buscará su sitio en las semifinales.

Andrey Rublev, durante su partido frente a Casper Ruud en el Open de Australia 2021 REUTERS

En 2020 fue uno de los mejores tenistas del año cosechando tres ATP 500 y confirmando que podía estar luchando por cotas más altas. Está claro que se ha adaptado mejor que nadie a la situación de pandemia y promete mucha guerra en 2021. Rublev ha sabido coger todo lo bueno que le ha dado Fernando Vicente para elevar su tenis. El exprofesional español que llegó al Top30 a comienzo de los 2000 le entrena en Barcelona y es clave de su gran evolución en estos últimos meses.

La sorpresa

Ahora también se ha unido el desconocido Aslan Karatsev. Es curiosamente el más mayor de los tres, pero ha hecho historia siendo el primer jugador de la Era Open en alcanzar las semifinales en su debut en un Grand Slam. Solo el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, ha conseguido levantar un Abierto estando en una posición del ranking ATP tan baja en Wimbledon 2001, aunque él sí había demostrado antes una calidad que no se había visto en Karatsev hasta la fecha.

Por el camino ha dejado a Schwartzman, la novena mejor raqueta, y a Auger-Aliassime, además del bielorruso Gerasimov, a quien no dejó ni respirar. Su potente saque por encima de los 200 Km/h, su actitud infatigable y el halo que le rodea en este torneo son más que motivos para tratar de hacer daño a un 'lesionado' Djokovic. En 477 partidos desde 2009 había cosechado 510.000 euros en premios; estas dos semanas ya lo ha duplicado. Habrá que ver hasta dónde será capaz de llevar esta mezcla de suerte y calidad que le ha llevado hasta este punto.

