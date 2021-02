Djokovic pierde la cabeza contra Zverev: destroza la raqueta y hasta la pista de la rabia

La frustración de Novak Djokovic durante su partido contra Alexander Zverev lo pagaron la raqueta y la pista del Rod Laver Arena. El tenista serbio, que durante todo el Open de Australia ha sufrido problemas abdominales, perdió la paciencia en el tercer set de su partido contra el tenista alemán, correspondiente a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic, que perdió su primer servicio de la manga, se puso 1-4 en contra con empate a sets entre él y Zverev. Llegó entonces el cambio de raqueta y, enfurecido tras desaprovechar un punto de break, reventó la suya contra la pista en reiteradas ocasiones hasta dejarla destrozada e, incluso, dejar una marca en el cemento como secuela.

El partido empezó muy igualado entre Djokovic y Zverev, tanto que el alemán se anotó el primer set en el tie break. Respondió el nº 1 del mundo barriendo en la segunda manga por un contundente 6-2, pero la fuerza de Nole se desvaneció hasta ir 1-4 en contra en la tercera serie. Lo increíble es que tras su arranque de ira, Djokovic volvió a dominar y, tras romper dos servicios de Zverev, se llevó el tercer set (6-4).

Tras remontar el set y ponerse arriba en el partido, Djokovic no pudo hacer otra cosa que celebrar con la rabia que todavía tenía contenida. Ya en el cuarto set, tras perder otro servicio seguiría haciendo de las suyas, incluso amagando con lanzar un pelotazo a la grada vacía.

Problemas físicos

Está siendo un torneo muy duro para Djokovic por su lesión. Tras ganar en octavos habló con claridad: "Si estuviera disputando otro torneo que no fuera parte del Grand Slam ya me habría retirado. Una vez acabe aquí, me tomaré el tiempo de descanso necesario para recuperarme completamente de esto aunque tenga que perderme algunos torneos", dijo tras vencer a Milos Raonic.

Djokovic pudo llegar al partido contra Zverev y, pese a su violento ataque con la raqueta, supo salir adelante: "No me entrené en absoluto ayer. Lo bueno de los Grand Slams es que tienes 48 horas entre partido y partido y eso te da más oportunidades", avisaba tras los octavos. El serbio siempre está dispuesto para dar guerra.

