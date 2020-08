Rafa Nadal: "Respeto a los jugadores que necesiten ganar dinero, pero no sé si es lo correcto"

El español Rafael Nadal señaló este miércoles que la decisión de renunciar a disputar el Abierto de Estados Unidos había sido tomada con cautela y debido a la situación sanitaria y a su estado de ánimo y añadió que respeta el trabajo de la ATP y USTA por hacer que el tenis vuelva, y también a los jugadores que decidan acudir a Nueva York porque necesiten el dinero de los premios.



En una videoconferencia con varios medios de comunicación, Nadal señaló también que sentía la cancelación del Mutua Madrid Open, pero entendía que era una decisión "sensata y coherente".



Nadal añadió que no sabe aún si participará en el Masters 1.000 de Roma, aunque lleva entrenándose en tierra desde hace meses, y que espera ahora a ver como evoluciona la situación de la pandemia, y el nuevo calendario tras la cancelación de Madrid, para decidir.



"Como todas las decisiones, al final no se toman a la ligera y hay que consultarlas bien con la gente que tengo al lado y que realmente me importa. Creo que en la situación actual todas las decisiones son válidas. No hay nada que sea seguro o correcto" afirmó sobre Nueva York.

Rafa Nadal celebrando un tanto. EFE

Nadal no quiso entrar en polémicas

Preguntado sobre si cree que este Grand Slam se disputará finalmente, Nadal dijo: "A día de hoy se va a disputar, parece que sí, pero no puedo decir lo que va a pasar en las próximas semanas. La intención desde luego es que se juegue Cincinnati y Nueva York. La intención de la ATP y la USTA es mantener el torneo".



Nadal no quiso entrar en si es correcto que se dispute este 'grande' debido a la situación que sufre Estados Unidos. "Yo no soy quien para decir si es una decisión acertada o no. Respeto todo el trabajo y la actitud positiva de la ATP y de la USTA por hacer que el tenis vuelva", comentó.

Rafa Nadal en la final del US Open. EFE

La situación actual



Respecto al torneo de Madrid, Nadal comentó que era "una situación desagradable para la ciudad, y para los organizadores" de los dos eventos previstos este año (Mutua Madrid Open y Finales de la Copa Davis). "La situación sanitaria dificulta mucho que se puedan hacer eventos de este calibre con jugadores de todas partes del mundo y muchos que hubieran venido desde Nueva York", razonó.



"La situación en los últimos días en España podría estar no del todo controlada y con rebrotes y contagios, y por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia para ver como van las cosas", dijo.

Rafa Nadal perdió contra Dominic Thiem en el Masters de Roma 2017 Reuters

