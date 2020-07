Rafa Nadal, en la prelista del Master de Cincinnati: ¿aparecerá antes del Mutua Madrid Open?

El próximo lunes regresa el tenis con el torneo que se celebrará en Palermo (Italia) de la WTA. Para la vuelta del circuito masculino habrá que esperar un poco más. No será hasta dentro de unas cuatro semanas cuando arranque la ATP con el torneo combinado de Cincinnati -del 22 al 28 de agosto-, en el que podría estar el español Rafa Nadal.

La organización del Masters de Cincinnati, que se disputará en la conocida como 'burbuja de Nueva York', ha publicado su entry list y en ella figuran los nombres de las dos mejores raquetas, con permiso de Roger Federer, de la actualidad: Rafa Nadal y Novak Djokovic.

El tenista suizo es baja por lesión. El propio Federer hizo saltar las alarmas el pasado mes de junio cuando Luthi, uno de los entrenadores del suizo junto con el croata Ivan Ljubicic, reconoció que "la recuperación de Federer no va tan bien como esperábamos". "Va más lenta de lo que pensamos. Creo que podremos ver algo de acción de nuevo a partir del mes de agosto. Esperamos que así ocurra", añadió.

Roger Federer no es la única ausencia, otros como Stanislas Wawrinka, Gael Monfils y Fabio Fognini tampoco aparecen en la prelista de Cincinnati. Aunque esta tampoco es que sea definitiva, ni mucho menos, ya que la nueva normativa de la ATP permite que un jugador pueda no disputar un torneo sin que la consecuencia para él sea una penalización en el ranking.

En lo que se refiere al cuadro femenino, hasta cuatro tenistas que se encuentran en estos momentos en el Top 10 de la WTA no aparecen en la prelista de este Masters: Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Simona Halep y Elina Svitolina. Sí que figura el nombre de Garbiñe Muguruza. Esto hace temer que si finalmente se lleva a cabo el US Open, la participación no sea tan estelar como en anteriores ediciones.

Dudas con Rafa Nadal

No es ni mucho menos segura la presencia del de Manacor en el Masters de Cincinnati. En principio, la hoja de ruta de Rafa Nadal para el tenis después del parón obligado por la crisis del coronavirus no marcaba una parada sobre superficie dura, sino que sus primeras apariciones serían ya sobre tierra batida.

El calendario está muy apretado, algo de lo que ya habló en su día el propio Nadal y el plan podría ser comenzar la temporada en Madrid y centrarse en Roland Garros, su gran objetivo. Volver a reinar sobre la arcilla de París es un reto, pero también le haría igualar la marca histórica de Federer y sus 20 Grand Slams.

CALENDARIO ATP

Washington (14 de agosto)

Cincinnati (22 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Kitzbühel (8 de septiembre)

Madrid (13 de septiembre)

Roma (20 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

CALENDARIO WTA

Palermo (3 de agosto)

Cincinnati (17 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Estambul (7 de septiembre)

Madrid (14 de septiembre)

Roma (21 de septiembre)

Estrasburgo (21 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

Seúl (5 de octubre)

Pekín (12 de octubre)

Wuhan (19 de octubre)

Nanchang (19 de octubre)

Zhengzhou (26 de octubre)

Linz (26 de octubre)

Moscú (2 de noviembre)

Tokio (2 de noviembre)

WTA Finals (9 de noviembre)

