Halep, sobre Wimbledon: "Hay que ser positiva, durante dos años seré la campeona defensora"

La rumana Simona Halep, última campeona de Wimbledon, señala que aunque siente la cancelación de este torneo debido a la pandemia del coronavirus, hay que mostrarse positiva, porque al fin y al cabo disfrutará de su título durante dos años.

"Me llevo la parte positiva porque durante dos años seré la campeona defensora!" bromeó Halep. "Puedo vivir con esa sensación un año más, así que eso es algo bueno", ha señalado Halep en la página web de la WTA.

La jugadora lleva ya 23 días confinada en su casa. Se estaba preparando para participar en Miami cuidándose de una lesión en el pie, cuando las suspensiones empezaron a anunciarse.

"Me estaba preparando una semana antes de que cerraran todo", recordó Halep en Tennis Legends. "No pude jugar en Indian Wells porque estaba lesionada, pero me entristeció escuchar la noticia de que todo se cancelará debido a esta situación", comenta.

"(Las jugadoras) luchan", agregó. "Echamos de menos el circuito Yo echo de menos el circuito, a las jugadoras y a todas las personas que participan en todos los torneos", añade.

Según Halep, el tiempo libre tiene un lado positivo. "He estado en casa desde febrero, y nunca he estado en casa durante tanto tiempo. ¡Desde hace años, y es una vida diferente!", dice

"Me despierto alrededor de las 10 o a las 11", comenta. "Sí, ¡es muy bueno dormir mucho! Sin alarma, sin horario ... Me despierto, desayuno tarde", admite.

