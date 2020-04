114 millones de euros por el Covid-19: Wimbledon sí tenía seguro contra una pandemia

El All England Club, la sede de Wimbledon REUTERS

Todos los torneos y eventos deportivos que están sufriendo las consecuencias del coronavirus están viendo como superar el agujero económico que va a suponer que no se puedan celebrar o que tengan que celebrarse más tarde. Pero uno de los más importantes, Wimbledon, está bastante tranquilo ya que tendría un plan previsto para estas situaciones.

Según informa The Times, el All England Club, el lugar y la empresa que organiza el campeonato, recibirá 114 millones de euros en concepto de un seguro contra pandemias que tenía contratado. Wimbledon no se cancelaba desde la Segunda Guerra Mundial, pero, ante la trascendencia del torneo, contaría con una póliza que le cubriría de esta catástrofe.

De hecho, este seguro les cuesta 1,7 millones de libras cada año y su contratación coincidió con la propagación del virus que fue el antecesor del Covid-19, el SARS, en 2003. Aún así, la organización del torneo esperaba unos ingresos de 284 millones para esta edición, por lo que no cubrirá ni la mitad de esa cantidad con unas pérdidas previstas de 260 millones de euros.

Rafa Nadal con Federer en Wimbledon 2019

Esta sería la gran diferencia con los otros Grand Slam, que no cuentan con una póliza de este tipo. Es por lo que Roland Garros decidió aplazar hasta finales de septiembre el torneo. Aún así, esta decisión agolpará el US Open y el torneo francés con una semana de diferencia, algo que ha causado muchas críticas en el mundo del tenis.

[Más información: Roberto Bautista no confía en que haya más tenis en 2020: "Es muy difícil que se pueda volver a jugar"]