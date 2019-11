Rafa Nadal se retira del Másters 1000 de París por lesión en el calentamiento

Todo estaba preparado para que Rafa Nadal y Novak Djokovic se viesen las caras en el Másters 1000 de París. Ambos continuaban avanzando por sus diferentes lados del cuadro, pero el manacorí no podrá disputar las semifinales del torneo francés después de lesionarse durante el último entrenamiento.

El tenista español comenzó el calentamiento previo al partido de semifinales ante el canadiense Denis Shapovalov. La noticia llegó poco después cuando desde la megafonía se confirmó que Nadal sufría unas molestias que le impedían continuar adelante en el torneo. El resultado, adiós al Másters de París y un hipotético duelo en la final contra Nole.

La noticia de la lesión de Rafa Nadal llegó tan solo unos minutos antes de la hora señalada para el partido entre el de Manacor y Shapovalov, quien se medirá a Novak Djokovic en la final después de que el serbio ganase en la otra semifinal a Dimitrov por 7-6 (5) y 6-4.

Djokovic en París EFE

Con un lleno total en el Palais Omnisports de Bercy y la decepción de los allí presentes por no poder ver al que desde el lunes será el número uno del mundo, Rafa Nadal vio truncada la posibilidad de poder aumentar su ventaja con Nole y poder acabar el año seguro en lo más alto del ranking de la ATP.

Desgarro abdominal

Después de pasar los primeros exámenes médicos se le ha diagnosticado a Rafa Nadal un desgarro abdominal. El propio tenista ha revelado que fue después de un saque en el calentamiento cuando comenzó a notar el dolor. Ahora comienza la recuperación con el punto de mira en la Copa Davis y en las ATP Finals.

Rafael Nadal REUTERS

Esta no es la primera vez que Nadal se enfrenta a una lesión así, ya que la sufrió durante el US Open del año 2009. Por eso no quiere correr riesgos: "Para competir necesito que el abdominal esté de nuevo al cien por cien, ahora mismo la recomendación del doctor es que no juegue partidos".

