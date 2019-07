Serena Williams: "El día que pare de luchar por la igualdad, estaré en mi tumba"

Simona Halep se ha proclamado campeona de Wimbledon ante Serena Williams en una final ganada por la tenista rumana por un doble 6-2 en 56 minutos de partido. La estadounidense dejó claro que "cualquier derrota no es fácil", pero que tal y como dijo sobre la pista central del All England Club "cuando alguien juega de esa forma arrolladora, no hay mucho que poder hacer".

La menor de la Williams dio una clase de cómo saber perder con sus siguientes declaraciones. "Tenéis que comprender que fue su día hoy. Ojalá pueda jugar así más a menudo, más consistentemente", dijo Serena, para después señalar que "ojalá" ella pueda subir su nivel de juego también. "No puedo decir que haya tenido demasiada tensión o que estaba súper tensa. Solo puedo decir que mi rival ha jugado increíble", dijo la exnúmero uno del mundo.

Sobre sus siguientes proyectos, señaló que no sabe si jugará en San José o no. "Entro en los cuadros de Toronto y Cincinnati, no creo que necesite añadir San José a mi calendario. Creo que hay un límite. No necesito jugar tres torneos antes de un Grand Slam", dijo una Serena que quiere comprobar el estado de su rodilla antes de seguir.

Lucha feminista

Serena Williams siempre se ha mostrado comprometida en acabar con la brecha entre hombres y mujeres. La tenista estadounidense uso la plataforma de Wimbledon para asegurar que no cesará en la lucha: "El día que pare de luchar por la igualdad y por la gente como tu y como yo, será el día que esté en mi tumba".

Serena Williams

"Obviamente mis pensamientos no son los mismos que tenía con 20 años. Ahora en cada final que juego todo el mundo espera que pueda salir victoriosa. En estos últimos meses, cada final que he disputado he tenido que hacer un enorme esfuerzo para llegar a la misma", finalizó la sensacional e irrepetible Serena Williams.

