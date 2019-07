Feliciano López descarta dejar el tenis tras caer en Wimbledon: "Ahora sería injusto"

La derrota en la segunda ronda de Wimbledon ante el ruso Karen Khachanov, después de una fenomenal gira de hierba, hizo mella en el español Feliciano López que se va del All England con un sabor amargo, pero también con el sentimiento de que dejar el tenis ahora "sería injusto" después de lo logrado en el torneo de Queen's, donde ganó el título por segunda vez.

"Ojalá", dijo Feliciano, de 37 años, al ser consultado si volvería el próximo año a Wimbledon, y tras reflexionar sobre su gira en pasto de este curso.

"Me ha cambiado mucho la perspectiva", afirmó al recordar que sus ilusiones antes de comenzarla eran "intentar acabar 'top 100' y que la temporada de hierba le fuera bien, "para acabar dignamente y jugar luego el US Open e intentar mantener el récord" de comparecencias en los Grand Slams, ahora con 71, a seis de Roger Federer.

"Luego, en función de como me fuera, intentar una retirada a medio o largo plazo el año que viene", continuó. "Pero esto me lo ha cambiado. Ahora puedo jugar todos los torneos importantes y no creo que sea lo más justo, para conmigo mismo y después de todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, dejar el tenis en este momento", aseguró López.

"La semana de Queen's me da la oportunidad de competir el próximo año en todos los sitios y voy a intentar aprovecharlo", puntualizó el zurdo toledano sobre el 2020.

"Estaba jugando bien, y tenía bastante controlado el partido" dijo sobre su duelo contra Khachanov. "He podido irme set arriba, pero es verdad que me ha roto en momentos clave al final de los sets", admitió.

"Mi saque no ha sido lo suficientemente bueno, o quizás me ha faltado algo de decisión", concedió. "Me voy con sensación un poco amarga, porque las estadísticas del encuentro han sido buenas", añadió Feliciano.

"No creo que haya jugado un mal partido pero quizás ha habido algo que yo no haya visto hoy", dijo el zurdo español, que cree que en el último juego sucedieron cosas extrañas. "Después de volver al partido, con 5-3 me veía en una situación muy positiva. He hecho puntos increíbles, pero han pasado cosas que no podía controlar, y en eso creo que he fallado en esos momentos".

"Cuando sacas en hierba, tú eres el que dominas la situación" afirmó. "Era un juego loco, con puntos increíbles pero era un momento bonito para volver al partido y a él podía pesarle luego la situación".

"En los dos partidos anteriores le tenía ganado", dijo sobre su verdugo. "Es un jugador completo que no se encuentra cómodo jugando conmigo. Pero hoy me ha faltado ese poquito de decisión, porque si me pongo con dos sets a cero, el encuentro no se me escapa", aseguró López.

