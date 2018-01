Tomic, tras caer en la fase previa de Australia: “Me voy a contar mis millones”

“¿Qué conclusión sacas de esta derrota?”.

A paso ligero, sin detenerse con los periodistas minutos después de caer en el último partido de la fase previa del Abierto de Australia (1-6, 7-6 y 4-6 ante el italiano Sonego) y no lograr la clasificación para el cuadro final del primer grande de la temporada, Bernard Tomic no dudo en responder lo que le apeteció, que posiblemente fue lo primero que le vino a la cabeza.

“Me voy a contar mi dinero”, dijo el australiano, sin apenas levantar la mirada del suelo para establecer contacto con su interlocutor. “Me voy a contar los millones que tengo”, repitió el jugador, que durante su carrera ha ganado más de 4.300 euros en premios. “Ahora ve a la pista y haz lo que yo he hecho. Adiós”, zanjó Tomic con voz cortante.

Semanas atrás, la organización del Abierto de Australia le denegó una invitación a Tomic para jugar el cuadro principal, al que por ranking (142) no accedió directamente. En un principio, el australiano aseguró que no disputaría la previa, que no se rebajaría de esa forma, pero finalmente cambió de opinión y acudió a Melbourne con la intención de ganar los tres partidos que le diesen el pase a la fase final del torneo.

“Nunca necesité ayuda de la federación australiana para conseguir lo que he conseguido en mi carrera”, dijo entonces Tomic como respuesta a la negativa de los organizadores. “La última vez que pasé por la fase de clasificación de un Grand Slam tenía 18 años y alcancé los cuartos de final”, avisó el tenista, en referencia a lo que logró en Wimbledon 2011.

Ya fuera del torneo, en unas semanas, Tomic participará en el programa I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here del famoso Channel 10 a cambio de una importante retribución económica. Otras estrellas del deporte como Shane Warne, Merv Hughes, Dane Swan, Barry Hall, Brendan Fevola y Paul Harragon participaron en el reality show, aunque lo hicieron cuando sus carreras habían terminado.

Tomic, que llegó a ser el número 17 mundial (en enero de 2016), no se perdía el primer Grand Slam de la temporada desde 2009, el año de su irrupción en la élite.