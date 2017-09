Ferrero deja vía libre a Bruguera para ser capitán de Copa Davis

Sergi Bruguera está a un paso de convertirse en el nuevo capitán del equipo de Copa Davis, a falta de cerrar los últimos detalles de su nuevo contrato. El lunes por la tarde, Juan Carlos Ferrero se descartó para el cargo y dejó vía libre para que la federación siente en el banquillo al catalán, ex número tres mundial y doble campeón de Roland Garros (1993 y 1994), y cierre así el relevo de Conchita Martínez al frente de la la selección masculina.

Los directivos de la federación salieron de la última reunión que se celebró el jueves en Madrid con la idea de seguir explorando las dos opciones que pusieron desde el principio sobre la mesa al tomar la decisión de no renovar a Martínez. Así, los miembros de la junta directiva acordaron continuar las conversaciones con Ferrero como primera opción, pero sin descartar la vía de Bruguera.

Al valenciano, que se había postulado públicamente al puesto anteriormente, le llegó la propuesta de la federación en un momento dulce profesionalmente porque desde el pasado verano trabaja como asesor de Alexander Zverev, número cuatro mundial, y la idea de ambos es mantenerse juntos en 2018.

“Me da mucha pena no poder aceptar esta posibilidad en este momento”, explicó Ferrero a través de un comunicado. “A principios de agosto inicié una colaboración Alexander Zverev, y por responsabilidad profesional no encuentro adecuado cortar la la misma por mucha ilusión que me haga sentir que vuelvo a representar a España en la máxima competición del tenis por equipos nacionales”, añadió el ex número uno del mundo. “Espero y deseo que me puedan dar eta oportunidad en el futuro”.