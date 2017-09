Conchita arremete contra la federación: "El tenis sigue sin ser una prioridad"

A media tarde del jueves, la Real Federación Española de Tenis sorprendió con un comunicado en el que anunciaba su decisión unánime y unilateral de prescindir de los servicios de Conchita Martínez como capitana de los equipos de Copa Davis y de Copa Federación. Una decisión que ha tenido cumplida respuesta en otro escrito de la aragonesa en el que carga contra la RFET y muestras su desconcierto y enfado ante una situación inesperada.

"Se suponía que con la llegada de la nueva directiva la situación cambiaría, pero es más de lo mismo: el tenis sigue sin ser una prioridad". La contundencia de la frase es la misma que impregna todo el texto. Apenas 10 párrafos en los que Conchita carga contra una federación desagradecida con ella y con su trabajo: "Es muy desagradecido tomar las riendas del barco cuando hay tempestad y cuando consigues la tranquilidad y el compromiso prescindan de ti". Además, la aragonesa señala en su escrito que ha aceptado las condiciones de la RFET "en circunstancias complicadas que en otra situación no aceptaría".

La ganadora de Wimbledon en 1994 se muestra especialmente dolida con la decisión en lo referente a la capitanía de la Copa Federación. "Entiendo que los relevos a veces son necesarios, y después de tres temporadas podría esperar el de la Copa Davis, no así el de la Copa Federación, donde las bases estaban sentadas tras cinco temporadas".

Conchita argumenta incluso como esperaba esta decisión: "El abandono que he sentido durante estos meses me hacía presagiar que se prescindiría de mi trabajo. Más cuando, por primera vez en los últimos años, esta nueva ejecutiva me retiró la posibilidad de acompañar a los jugadores y jugadoras y hacerles un seguimiento presencial durante los Grand Slams".

La aragonesa, que con este comunicado quiso compartir si "decepción y malestar con la RFET", aprovechó para mostrar su agradecimiento a todos los jugadores y jugadoras que han disputado la Copa Davis y la Copa Federación bajo su mando -"Un orgullo haber podido trabajar con los mejores tenistas del mundo"- y su decepción por los aficionados, "con quienes comparto su amor y pasión por el tenis, que han estado siempre apoyándonos en cada partido".

Respecto al futuro, Conchita únicamente menciona que su "motivación y ganas siguen intactas como el primer día" y que le "habría gustado continuar", aunque "la decisión ha sido unilateral por parte de la RFET. Y termina: "Considero que después de toda mi contribución e implicación con el tenis español no me merecía un final de esta forma, a mi parecer, tan irrespetuosa".