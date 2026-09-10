OTEYZA reinterpreta la camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana para el 2026

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana ha presentado este miércoles su camiseta oficial para la carrera de 2026. Diseñada por la firma madrileña OTEYZA, la prenda fue mostrada al público por primera vez en un evento enmarcado dentro del calendario oficial de Madrid es Moda.

La presentación comenzó con una performance protagonizada por diferentes piezas de la nueva colección de la marca creada por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda. Moda, música y movimiento fueron construyendo una puesta en escena que culminó con la aparición de un corredor/bailarín vestido con la nueva camiseta que lucirán los corredores de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana el último día del año.

De esta forma, OTEYZA desveló su reinterpretación de una prenda que cada 31 de diciembre se convierte en uno de los símbolos más reconocibles de Madrid. Una propuesta que traslada el lenguaje de la moda de autor al universo del running y que vestirá una de las noches más icónicas de la ciudad.

Una colaboración que comenzó hace más de un año

El proyecto para elegir al diseñador de la camiseta comenzó hace ahora más de un año, cuando los organizadores de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se pusieron en contacto con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) para impulsar un concurso entre todos sus asociados.

El objetivo era incorporar una nueva mirada al diseño de la camiseta y establecer un diálogo entre dos territorios estrechamente ligados a Madrid: la moda y la carrera popular más emblemática de la ciudad.

Entre las propuestas presentadas, OTEYZA fue la firma elegida. Su capacidad para cuestionar los modelos del vestir y su mensaje de renovación y avance resultaron decisivos para la elección del jurado. A partir de ese momento comenzó un proceso de trabajo entre la firma, la Vallecana y Boomerang, la marca deportiva de El Corte Inglés, encargada de producir la pieza. El objetivo: crear una camiseta capaz de reunir la identidad de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana y el lenguaje creativo de la marca madrileña.

OTEYZA reinterpreta la camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana San Silvestre Vallecana

En la presentación de este miércoles intervino Pepa Bueno, directora de ACME, quien explicó el origen y el valor de esta colaboración:

"Desde ACME nos interesa especialmente generar encuentros que lleven la moda de autor más allá de sus espacios habituales y la conecten con la vida de la ciudad. La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana forma parte del imaginario de Madrid y esta colaboración demuestra cómo el diseño puede aportar una nueva mirada incluso a una prenda tan funcional y reconocible como su camiseta. OTEYZA ha sabido llevar su lenguaje creativo a ese territorio sin perder la identidad de la carrera, y nos hace mucha ilusión que el resultado se presente además en el marco de Madrid es Moda", comentó Bueno.

Posteriormente Paul y Caterina, de OTEYZA, compartieron el proceso creativo seguido para reinterpretar la camiseta y trasladar la identidad de la firma a una prenda concebida para correr, celebrar y formar parte de la historia de la prueba.

"Para nosotros era importante que la camiseta no fuera solo una prenda técnica, sino también un gesto de movimiento, de ciudad y de celebración. Partimos de la idea de la línea en movimiento para conectar el cuerpo del corredor con el lenguaje de OTEYZA", explicaron Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda.

OTEYZA reinterpreta la camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana San Silvestre Vallecana

La propuesta, presentada bajo el concepto OP! LINE, "La línea en movimiento", explora el diálogo entre línea, cuerpo y movimiento a través de una puesta en escena inmersiva con música, luz, modelos y elementos coreográficos. La colección incorpora piezas desestructuradas, volúmenes aéreos y materiales naturales como lana merino extrafina, lino y algodón, en una lectura contemporánea de la energía vinculada al deporte.

Además del trabajo creativo de OTEYZA, la camiseta mantiene la calidad técnica de las ediciones anteriores gracias a Boomerang, la marca deportiva de El Corte Inglés, encargada de su desarrollo y producción. Su participación garantiza que la prenda conserve las prestaciones necesarias para acompañar a los corredores el 31 de diciembre, uniendo diseño de autor, comodidad y funcionalidad deportiva.

Las inscripciones a la prueba popular ya están abiertas en www.sansilvestrevallecana.com. La prueba internacional comenzará sus inscripciones en el próximo mes de octubre. La nueva camiseta acompañará a todos los corredores de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana el próximo 31 de diciembre por las calles de Madrid.