El piloto español Toni Bou amplía su leyenda y conquista su 40º título Mundial de trial

El número 40 suele representar un punto de inflexión en la vida de cualquier deportista, una frontera natural donde el cuerpo comienza a pedir tregua. Sin embargo, para Toni Bou, esta cifra se ha transformado en el símbolo definitivo de la inmortalidad deportiva.

Este domingo en Zelhem (Países Bajos), el piloto catalán ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces al conquistar su 40º título de campeón del mundo a sus 39 años. Con este hito astronómico, Bou rompe todos los récords imaginables, ampliando su leyenda en los libros de historia del motociclismo.

Nunca antes en la historia del deporte de motor alguien había logrado una hegemonía de esta magnitud, siendo altamente probable que jamás se vuelva a ver algo igual.

TONI BOU BECOMES 40-TIME WORLD CHAMPION!

The Repsol Honda HRC rider continues to add to his legendary status with his 20th TrialGP World Championship. Congratulations !! 🏆👏#Honda #HRC #TrialGP pic.twitter.com/X9W1HjXJLL — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) September 6, 2026

Para entender la verdadera dimensión de semejante hazaña, resulta imprescindible desglosar el palmarés del piloto del Repsol Honda. Sus 40 mundiales están repartidos en una simetría asombrosa: 20 coronas en la disciplina de TrialGP al aire libre y otras 20 en la modalidad de X-Trial bajo techo.

Su vigésimo campeonato en pista cubierta ya lo había asegurado de manera anticipada el pasado mes de marzo en la localidad francesa de Chalon-sur-Saône. Ahora, en Países Bajos, sella una racha que se traduce en un reinado ininterrumpido de dos décadas.

Desde que iniciara su ciclo victorioso en 2007, Toni Bou ha ganado todos los campeonatos en juego, sin ceder la corona ni un solo año. Su dominio sostenido es tan aplastante que su regularidad ya no puede medirse por temporadas, sino por décadas enteras.

Año histórico

La campaña 2026 pasará a la historia como una auténtica exhibición. Bou no se ha conformado simplemente con ganar, sino que ha firmado un año inmaculado, manteniéndose invicto en todo lo que se ha disputado de la presente temporada de TrialGP a falta de la última cita del año.

El fin de semana en Zelhem sirvió como el escenario definitivo para dictar sentencia. En la jornada del sábado, bajo unas condiciones inesperadas y resbaladizas tras la lluvia caída el día anterior, volvió a demostrar ser intratable.

En la primera vuelta completó el recorrido con tan solo 9 puntos de penalización frente a los 17 de su rival más cercano, ganando las dos carreras de la jornada y volando en la 'Super Pole' para llevarse el puesto de privilegio de cara al domingo.

Tras esta soberbia actuación, el piloto reconoció estar "súper contento con la doble victoria" y adelantó que su estrategia final sería ir paso a paso, gestionando los nervios para evitar riesgos y atar el título de forma segura.

Lo verdaderamente sobrecogedor es que este nivel de perfección técnica y deportiva se ha producido en una temporada donde ha arrastrado una lesión. Compitiendo bajo molestias físicas, la precisión milimétrica de Bou a los mandos de su inseparable Montesa Cota 4RT se ha mantenido inalterada.

Toni Bou has done something incredible.



40 World Trials Championships.



Yes 40.



Indoor & outdoor trials.



Undefeated since 2007.



GOAT. pic.twitter.com/bCu2nOwzEF — Jordan Barber (@MotoPsyOps101) September 6, 2026

Sus contrincantes aguardaban un lógico tropiezo humano que jamás llegó a producirse. Pilotos de élite mundial como el vizcaíno Jaime Busto o su propio compañero de equipo, el gallego Gabriel Marcelli, se han visto abocados a disputar "el otro campeonato".

Marcelli, quien llegó al domingo segundo en la clasificación general con 289 puntos frente a los inalcanzables 400 de Bou (111 puntos de ventaja), ya reconoció de forma pública la superioridad absoluta de su compañero, admitiendo que, sencillamente, "es el mejor".

De este modo, Bou ha transformado sus competiciones en una lucha en solitario donde ya no compite contra otros pilotos, sino cara a cara contra la historia.

Mientras la lógica dictamina que un deportista al rozar la cuarentena debería ver mermadas sus capacidades, Toni Bou sigue compitiendo con un hambre y una ambición intactas, asegurando que su nombre reine en solitario en la cúspide del Olimpo del motor.