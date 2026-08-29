Luca, el niño de 10 años con una enfermedad única que solo quiere jugar al fútbol: "Con ponerse la camiseta ya es feliz"

Luca tiene diez años, mide 1,07 y pesa 10 kilos. Su gran pasión es el fútbol y su deseo para esta temporada es continuar jugando con los mismos compañeros con los que lleva compartiendo entrenamientos y partidos.

El niño padece una mutación ultra rara del gen XRCC4 que afecta de forma importante a su crecimiento y que constituye el único caso diagnosticado en España. Su situación física ha hecho que hasta ahora haya competido con niños de cuatro o tres años más pequeños que él, una circunstancia que la familia considera necesaria para que pueda practicar deporte con seguridad.

El conflicto aparece esta temporada, después de que el Castellnou decidiera federar al equipo en el que juega Luca. La normativa de la Federación Catalana de Fútbol establece que debe competir en la categoría correspondiente a su edad, por lo que tendría que pasar al Sub-12. La familia reclama una excepción para que pueda continuar con el Sub-9.

Una mutación genética única en España impide a Luca, un niño de 10 años. jugar al fútbol con sus compañeros

El padre de Luca lleva tiempo intentando encontrar una solución. En conversación con EL ESPAÑOL, explica que la familia contactó por primera vez con la Federación en 2025, cuando ya conocían la intención del club de federar al equipo. Enviaron informes médicos y solicitaron que se estudiara una excepción.

La respuesta fue negativa: “Nos dijeron que no, que se basaban en el marco normativo y no había excepcionalidades para la edad". El equipo finalmente no se federó aquella temporada y continuó compitiendo en el fútbol comarcal, por lo que la familia decidió aparcar temporalmente la batalla

Luca durante un entrenamiento. Cedida

La situación ha cambiado ahora, cuando el Castellnou decidió federarse esta temporada. La familia volvió a plantear el caso y recibió nuevamente una respuesta desfavorable. Según explica el padre, tampoco hubo entonces un encuentro presencial para valorar la situación del niño.

“En ningún momento hubo ninguna intención de conocer a Luca, de venir a verlo a su club, de tener una reunión, nada”, afirma. La familia sostiene que las respuestas recibidas se han basado en el mismo argumento: "El marco normativo vigente no permite realizar una excepción por edad".

La Federación sí habría mostrado, según el padre, disposición a estudiar una modificación de la normativa para que casos similares puedan tener cabida en el futuro. El problema es que ese cambio no llegaría a tiempo para resolver la situación de Luca esta temporada.

El lugar seguro de Luca

Mientras la Federación y la familia buscan una solución, el Castellnou ha decidido mantener a Luca junto al grupo. El entrenador asegura que comenzará la pretemporada con sus compañeros, participará en los amistosos y seguirá entrenando con ellos mientras se intenta resolver su situación federativa.

Luca junto a su familia. Cedida

Para Luca, el fútbol tiene una dimensión mucho más sencilla. No está buscando una carrera profesional ni compitiendo por grandes títulos. Quiere jugar con sus amigos y sentirse parte del equipo.

“Él acaba el partido y da igual que hayan perdido 10-0, que sale contentísimo. Lo que les importa es jugar, seguir jugando juntos. Competir, sentirse jugadores como sus ídolos”, cuenta su padre.

EL ESPAÑOL también ha podido hablar con Nacho, el entrenador del equipo de Luca. Desde ese lugar ha asegurado que: “El chaval no va a ganar ni un Balón de Oro ni una Bota ni se va a ganar la vida en el fútbol”. Después explica qué significa para Luca estar con sus compañeros: “Luca solo con ponerse la camiseta del Castellnou con sus compañeros, hacer el calentamiento y eso ya es feliz”.

También explica el riesgo físico que puede suponer para Luca jugar con niños de su misma edad: "Un golpe o un balonazo puede hacerle mucho daño. Si ves a Luca en persona entiendes mucho más la situación".

Luca junto a sus compañeros durante un entrenamiento. Cedida

Y es que además, la mutación de Luca no solo le hace desarrollarse más lento de lo habitual físicamente, sino que mentalmente también evoluciona de una manera más lenta. Por lo que cambiarle de equipo puede ser muy negativa para él, como explica su padre: "Él está en su lugar de seguridad y confianza".

La intención del entrenador es que Luca siga formando parte del grupo incluso durante los partidos oficiales si todavía no se ha encontrado una solución. Podría estar con sus compañeros en el banquillo e incluso realizar el calentamiento, aunque su participación dependerá de cómo avance el conflicto con la Federación.

Mientras tanto, la alternativa planteada a Luca es competir con niños de su edad o hacerlo en una liga lúdica. Su familia considera que ninguna de esas opciones responde a su situación: “En mi opinión y la de mi familia y mucha gente, al final esto no es inclusión”.

Porque además, hay muchas dificultades para jugar ahí, como explica el padre: "Nos han dicho de irnos a jugar a más de 100 kilómetros de distancia. Es una locura".

Los apoyos y las firmas

La familia ha encontrado respaldo más allá del Castellnou. Según explica el padre, 165 clubes de la provincia de Barcelona han mostrado su apoyo a que Luca pueda jugar con el Sub-9.

También se ha puesto en marcha una recogida de firmas que ha crecido de forma especialmente rápida durante los últimos días: “En un día y medio, en 36 horas, llegamos a 20.000”.

Número de firmas para que Luca pueda jugar. Captura de pantalla

El siguiente paso de la familia será volver a presentar una solicitud formal ante la Federación, acompañada de las firmas y del escrito de los clubes que apoyan la excepción. No quieren limitar la reivindicación únicamente a su hijo.

“Queremos que esa normativa tenga sus excepciones para que otros casos puedan jugar donde necesiten, donde realmente se sientan adaptados para jugar, no donde la Federación los quiera colocar”, explica.

Luca con un trofeo y una medalla. Cedida.

La incertidumbre también condiciona la situación. La mutación que padece Luca es extremadamente rara y, según cuenta su padre, no existen suficientes casos para conocer cómo puede evolucionar.

Por eso la familia insiste en que la discusión debe centrarse en el presente: "Luca tiene dos intervenciones de cráneo y no sabemos cuando se le acabará. Lo que sí que sabemos es que ahora, en esta temporada, puede jugar con su equipo y eso es lo que estamos luchando".

Su padre resume así la petición que ha llevado a su familia a iniciar esta batalla: “Al final hay que escuchar a la persona y ver cuáles son sus necesidades reales”. Para ellos, en el caso de Luca, la respuesta está en el mismo lugar donde lleva años encontrándola, junto a sus compañeros del Sub-9.