La exigencia de España tras lograr 8 medallas en el Europeo de Atletismo: "No hemos estado a la altura, no llegamos al cinco"

El Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham 2026 ha llegado a su fin y, pese a que España ha cerrado su participación con 8 medallas y 29 puestos de finalista -terminando en la séptima posición del medallero continental-, el balance interno está lejos de la celebración.

Tanto el seleccionador nacional, Pepe Peiró, como el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, han realizado un ejercicio de autocrítica profundo, dejando claro que en el equipo nacional el conformismo no tiene cabida.

En su habitual análisis posterior a la competición ante los medios desplazados a la ciudad británica, Peiró fue tajante a la hora de valorar la actuación de los 93 atletas que conformaron la delegación española.

"No estoy ni contento ni satisfecho", aseveró el seleccionador. "El equipo nacional no ha estado a la altura de las expectativas que teníamos. Ha habido demasiadas actuaciones de las que hubiéramos esperado más".

Para el técnico valenciano, el hecho de repetir exactamente los mismos números que en la pasada edición continental no es un consuelo válido ni refleja una evolución positiva. "Números de medallas y finalistas exactamente igual que en Roma y eso para nosotros no es suficiente. Tenemos que analizar qué hemos podido hacer mal todos, yo el primero".

La marcha maquilla

Esta línea de autocrítica fue compartida por el máximo dirigente federativo, Raúl Chapado, quien recordó el altísimo listón que el propio equipo se había marcado tras actuaciones soberbias en años anteriores. "En los Mundiales indoor de Torun os dije que habíamos rozado la perfección competitiva. Esta vez hemos quedado muy lejos de eso", reconoció.

Chapado quiso salvar del escrutinio a ciertas disciplinas que sostuvieron al equipo (España volvió a brillar en su especialidad estrella), confesando que hubo "actuaciones muy brillantes, como las de la marcha, que no voy a decir que maquillen lo demás, pero lo compensa".

No obstante, el diagnóstico general fue claro: hubo un bajón colectivo en el resto de pruebas.

"Hemos tenido falta de competitividad general. No sé, a veces se muere de éxito", argumentó el presidente de la RFEA, diagnosticando la situación de cara al futuro. "Llevábamos tres años con un nivel muy alto, pero no tenemos tanto fondo de armario como otras selecciones, por lo tanto tendremos que ser más selectivos con los objetivos".

El exatleta cerró su comparecencia reafirmando la ambición del atletismo español y asumiendo que, en el balance definitivo, el equipo ha estado "fuera de las expectativas, lejos de donde queremos estar". Una declaración de intenciones que marca claramente la hoja de ruta de la selección: en el deporte de élite, estancarse es retroceder.