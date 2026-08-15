Doblete de oro para España en marcha: María Pérez y Paul McGrath se coronan en el medio maratón del Europeo

María Pérez cruzando la meta en primera posición en el Europeo de Birmingham. Reuters

España firmó un doblete de oro en los medios maratones de marcha del Europeo de Birmingham con las victorias de Paul McGrath y María Pérez, ambos dominadores de sus respectivas pruebas.

McGrath sostuvo el liderato ante la ofensiva final italiana; Pérez impuso una marcha inabordable desde el inicio para ampliar la cosecha española en una mañana marcada por el nuevo formato de competición.

Así, España sumó este sábado de golpe sus dos primeros oros en los Europeos de atletismo, sumándose a las medallas de Marta García -plata en los 5.000 metros- y Mohamed Attaoui -bronce en los 800-.

Paul McGrath, con el oro europeo conquistado en Birmingham. Reuters

El catalán se convirtió en campeón continental tras asumir la responsabilidad en cabeza durante los 21,097 kilómetros. Su ritmo fue desgastando a sus rivales hasta que, en el desenlace, Francesco Fortunato y Cosi trataron de recortar la distancia.

McGrath respondió sin ceder terreno y selló su primer gran título absoluto, después de haber sido plata europea en Roma 2024 y bronce mundial en Tokio 2025 en los 20 kilómetros.

María Pérez completó después una actuación igualmente dominante. La granadina se instaló al frente desde los primeros metros y encontró una referencia de ritmo en Miguel Ángel López, que competía simultáneamente en el maratón masculino.

La doble campeona olímpica y mundial administró esa velocidad para abrir una ventaja de un minuto sobre Alexandrina Mihai y la ucraniana Olyanovska. Fue quinta Antonella Palmisano, su principal rival y amiga fuera de la competición.

María Pérez confirmó así su condición de favorita en el nuevo medio maratón, distancia que sustituye a los 20 kilómetros en el programa internacional.

La española, que ya partía como la gran referencia de la prueba, gestionó con solvencia un escenario inusual: más de un centenar de marchadores compartieron un circuito urbano de un kilómetro en el centro de Birmingham.

Salida conjunta de hombres y mujeres en la prueba de media maratón marcha en el Europeo de atletismo. Reuters

La jornada estrenó en un gran campeonato un formato inédito: los dos medios maratones y los dos maratones, masculinos y femeninos, comenzaron a la vez. La coincidencia de atletas con distintos ritmos y distancias elevó la exigencia táctica y la dificultad para leer la carrera, pero no alteró los planes de los dos líderes españoles.

McGrath y Pérez aprovecharon la mañana para situar a España al frente de la marcha europea, a la espera además del desenlace de Miguel Ángel López en el maratón masculino.