Muere José Legrá, el icono del boxeo español y doble campeón mundial que llegó de Cuba

El 'Puma de Baracoa', un ídolo en las décadas de los 60 y los 70, ha fallecido a los 90 años en Madrid. Más información:

José Legrá, pionero del boxeo español y uno de los grandes nombres del peso pluma mundial, ha muerto en Madrid a los 90 años.

El fallecimiento del 'Puma de Baracoa' cierra la vida de un deportista que simbolizó el salto internacional del boxeo español en los años 60 y 70, con títulos europeos y mundiales que le convirtieron en ídolo popular en plena época franquista.

Nacido en Baracoa, Cuba, José Adolfo Legrá Utría creció en un entorno de pobreza y comenzó a trabajar de niño en empleos callejeros antes de descubrir el boxeo como vía de escape.

Debutó como púgil en su país en los años 50 y rápidamente destacó en veladas en La Habana, Miami y México, hasta que la prohibición del boxeo profesional en la Cuba revolucionaria le obligó a buscar una nueva oportunidad lejos de la isla.

En 1963 llegó a España, se asentó en el circuito nacional y, tres años más tarde, obtuvo la nacionalidad española, paso clave para convertirse en referencia del boxeo del país.

Su apodo, el 'Puma de Baracoa', sintetizaba un estilo muy reconocible: boxeo ligero de piernas, manos rápidas, gusto por el intercambio y capacidad para conectar al público con un carácter extrovertido dentro y fuera del ring.

En Reino Unido su forma de pelear le valió incluso el sobrenombre de "pequeño Cassius Clay", reflejo de la fascinación que generó su combinación de movilidad, reflejos y personalidad.

Campeón del peso pluma

La explosión deportiva de Legrá llegó en la segunda mitad de los años 60. En 1967 conquistó el título de campeón de Europa del peso pluma al derrotar por nocaut al francés Yves Desmarets, primer gran hito de una carrera que colocaba a España en el mapa de un boxeo continental muy competitivo.

Un año después, en 1968, se coronó campeón mundial de la categoría al vencer al galés Howard Winstone en Porthcawl, escenario donde silenció a un público entregado al ídolo local y devolvió a España un cinturón mundial de boxeo que no lograba desde hacía décadas.

Su trayectoria se consolidó con defensas y nuevas coronas: revalidó el título mundial en 1972 en Monterrey frente al mexicano Clemente Sánchez y acumuló hasta siete títulos europeos a lo largo de su carrera.

José Legrá, en un imagen de archivo. GTRES

Los registros hablan de más de un centenar de victorias y un porcentaje muy elevado de triunfos antes del límite, hasta completar un palmarés que le sitúa entre los grandes pesos pluma de su tiempo, tanto en España como en el contexto internacional.

El final deportivo fue precoz. En 1973, después de perder ante el brasileño Éder Jofre y el nicaragüense Alexis Argüello, Legrá decidió retirarse con apenas 30 años, alejándose de los rings cuando todavía mantenía un nombre importante en el circuito, pero consciente del desgaste que arrastraba tras tantos combates.

En los últimos años, el excampeón vivió alejado del foco mediático, con problemas de salud y residiendo en una residencia de mayores en Madrid, sostenido en buena medida por la ayuda de amigos del periodismo y del boxeo que se movilizaron para garantizarle una vejez digna.

En 2020 superó un ingreso grave por Covid en el hospital Gómez Ulla, una 'última pelea' que muchos en el entorno del boxeo español interpretaron como un símbolo de su carácter resistente.

Desde entonces, su imagen pública había quedado ligada a homenajes puntuales y a la memoria de una generación que empezó a conocer el boxeo a través de sus triunfos.