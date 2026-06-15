La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana abre sus inscripciones para todos los corredores

Después de una semana de periodo preferencial para quienes participaron en la edición de 2025, la carrera inicia su fase de inscripción general. Desde este 15 de junio, cualquier corredor podrá asegurar su dorsal para formar parte de una de las citas más esperadas del calendario deportivo madrileño.

El próximo 31 de diciembre, miles de personas volverán a tomar las calles de Madrid para despedir el año corriendo los 10 kilómetros más emblemáticos de la Navidad. Una prueba que une deporte, ciudad, tradición y una forma única de vivir la última noche del año.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana volverá a reunir a corredores de todos los perfiles: desde quienes buscan mejorar su marca hasta quienes la viven como una celebración, una tradición familiar o una cita imprescindible cada fin de año.

Por su parte, las inscripciones para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional se abrirán en octubre. Esta prueba estará reservada a atletas con marca homologada y acreditada en 10 kilómetros inferior a 39' para hombres y 45' para mujeres.

El camino hacia el 31 de diciembre ya está en marcha. Y quien quiera estar en la línea de salida, ya puede asegurar su dorsal.