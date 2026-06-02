KLM Norte vs Sur: 10 zancadas ecológicas para frenar la huella de carbono en Madrid

Norteños y sureños se disputarán la victoria el 21 de junio en una edición donde el verdadero triunfo será el cuidado del medioambiente de la mano de KLM y la Asociación Reforesta.

Convertir nuestras zapatillas de running en un medio para luchar contra la huella de carbono en Madrid. Porque son esos pequeños gestos los que hacen que las ciudades sean mucho más habitables.

Esa filosofía mueve a la KLM Norte vs Sur, que de la mano de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines desde su entrada como patrocinador de la prueba, ha intentado año tras año superarse. En este caso la lucha es mucho más global que restarle unos segundos a la marca personal.

Porque la KLM Norte vs Sur avanzará en medidas de sostenibilidad para convertir a la KLM Norte vs Sur en un referente en lucha contra la huella de carbono.

¿Cómo se logrará? Con 10 acciones, una por kilómetro, que harán que todos los participantes cuiden el medioambiente sin darse cuenta. Simplemente luchando por la victoria de su equipo y una gran marca el 21 de junio.

1) Incentivar el uso del transporte público, desde la recogida del dorsal a la propia prueba, proporcionando toda la información sobre los medios más adecuados para acudir a la Feria del Corredor y a la salida de la prueba.

2) Utilización de bolsas compostables o reutilizables en la Feria del Corredor y en el avituallamiento de meta.

3) Camisetas ECO: el diseño fullprint de esta edición se realiza sobre un tejido ECO y de gran calidad técnica. Una prenda ampliamente reutilizable y con una larga vida deportiva, que acompañará a los corredores y las corredoras en la carrera… y en sus mejores entrenamientos.

Camiseta oficial de tejido ECO.jpg

4) Colaboración con la Asociación Reforesta: esta ONG dedicada al trabajo de la biodiversidad, cuidado de los bosques y desarrollo sostenible convertirá las donaciones voluntarias de los corredores en trabajos de renaturalización del entorno de la Comunidad de Madrid. KLM Royal Dutch Airlines refuerza la acción, proporcionando premios a los donantes, como aviones de peluche o botellas reutilizables.

5) Minimización del uso de plásticos durante el desarrollo de la prueba.

6) Avituallamientos intermedios y finales con envases reciclables, como bricks, latas o envases realizados con plástico reciclado.

7) Reutilización de piezas de señalética de la prueba, prolongando su vida útil y reduciendo residuos.

8) Empleo de vehículos eléctricos, como el coche crono o las motos empleadas por la organización para acciones de marcado, reconocimiento del recorrido o producción audiovisual.

9) Las fuentes de energía empleadas serán limpias, con generadores eléctricos, que ofrecen un menor impacto en la ciudad que los tradicionales de combustión.

10) Donación de excedentes de agua, alimentos y camisetas para ampliar el ciclo vital de los productos y reducir el desperdicio.

Porque en la KLM Norte vs Sur, solo uno de los dos equipos puede ganar, pero la mayor victoria está en el cuidado del medio ambiente. Y en esa carrera todos somos triunfadores. Consigue tu dorsal para ser uno de ellos a través de Zona Ñ, ¡te esperamos!