Rey Fénix: "Me motiva ir por primera vez con la WWE a España. En Europa se vive la lucha libre muy diferente"

La WWE regresa a España con dos citas históricas que prometen encender a sus aficionados: el viernes 29 de mayo, Smackdown se celebrará en Barcelona y se emitirá en directo, mientras que el jueves 4 de junio Madrid acogerá un live show que completará la visita de la compañía al país.

Un evento que, para muchos seguidores, supone el reencuentro con una empresa que, hasta hace un año, no pisaba suelo español desde hacía tiempo y que llega en uno de sus mejores momentos de audiencia a nivel global.

Rey Fénix es uno de los nombres más emocionantes del plantel actual de la WWE. El luchador mexicano, que debutó en la compañía hace aproximadamente donce meses y que durante años fue conocido por sus actuaciones como parte de los Lucha Brothers junto a su hermano Penta, representa el estilo más espectacular y arriesgado de la lucha libre.

Criado en la tradición luchística más exigente, Fénix ha construido a lo largo de su carrera un estilo completamente propio, de enorme atractivo visual y técnico, que lo ha llevado a competir en los principales escenarios del mundo.

EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con él en el marco de la visita de la WWE a Europa. En la entrevista, el luchador habla de sus expectativas ante el público español, de la relación con su hermano Penta, de lo que le ha sorprendido de la WWE desde dentro y del legado que quiere dejar en la empresa. Un testimonio de un deportista que, con la misma convicción con la que se lanza desde lo más alto de un ring, afirma sin dudar: "Fénix solamente hay uno en todo el mundo."

Rey Fénix, durante un combate en la WWE. WWE

P: Como sabrás, estamos muy emocionados aquí por el regreso de la WWE a España en las próximas semanas, primero en Barcelona, luego en Madrid. ¿Qué te parecen estas ocasiones de pelear ante un público europeo, concretamente el español? ¿Qué esperas de España?

R: Mira, la verdad es que yo amo demasiado mi trabajo, amo muchísimo mi trabajo, y he escuchado muy buenos comentarios respecto a la audiencia en España. Tengo amigos originarios de España también, compañeros, y la verdad que para mí es muy motivante saber que WWE Smackdown está próximo a presentarse en España, porque tengo esa oportunidad de luchar por primera vez y de conquistar a España.

Eso me llena, me motiva mucho, me da mucha satisfacción saber que puedo dar ese nuevo paso de luchar ante la audiencia de España. Y bueno, preparados como siempre lo hacemos, nos preparamos todos los días para enfrentar cualquier reto y cualquier oportunidad como esta: ir y conquistar a España.

P: Yo me acuerdo de que el año pasado, justo en el Smackdown que se celebró en Barcelona, se promocionó por primera vez tu llegada a la WWE. Te quedaste con las ganas de estar allí. ¿Eso te motiva un poco más incluso de venir ahora a estos dos eventos?

R: Claro, por supuesto. Para esas fechas, esos días, aún no había una fecha de debut, pero estábamos, mejor dicho, entre las fechas de Europa y Chicago, que fue donde hice mi debut, no había una fecha en específico.

Pero claro que se había hablado de hacer un debut en el tour de Europa y para mí era muy emocionante porque dije: bueno, puede ser mi primera vez en España, mi debut. Y por supuesto, sé que tengo una gran afición en España, en Europa, y eso me motivaba también mucho.

Rey Fénix, antes de entrar al ring en un show de la WWE. WWE

P: Cuando llegáis a países y lugares menos habituales a lo largo del calendario del año, como es en este caso España, o como puede ser Italia o Portugal, que vais a ir a Lisboa (3 de junio), ¿se siente diferente en los aficionados?

R: Claro. Creo que eso es lo especial de cada país o cada lugar donde uno como luchador se presenta y hace su trabajo. Porque algo maravilloso respecto a la audiencia y hacia los fans es que todos los lugares son diferentes. En México se vive la lucha libre muy diferente, en Estados Unidos se vive muy diferente, en Japón se vive muy diferente, en Europa se vive muy diferente.

He tenido la fortuna de luchar en muchos países de Europa y me encanta porque tienen este flow futbolero, ¿sabes? Los cánticos. Es muy similar a México, es como que no hay un momento donde la gente guarde silencio, siempre están con los cánticos, siempre están apoyando a su favorito.

Para mí es lo especial de cada lugar: la audiencia es lo que hace especial cada lugar. Y por supuesto, la audiencia de Europa... He visto algunas luchas, como ejemplo el Smackdown del año pasado, donde la verdad la audiencia hace que se nos enchine la piel, como decimos en México, que se sienta ese apoyo y esa energía que ustedes los aficionados nos entregan. Y eso hace que nuestro rendimiento y nuestro trabajo valga por dos, se multiplique.

P: Sí, el ambiente fue muy bueno el año pasado en Barcelona. Tenemos confirmado en Madrid uno de los combates: Penta, tu hermano, contra Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.

Quería preguntarte por esa conexión que hay entre Penta y tú después de tantos años dentro de la lucha libre, del wrestling. ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo esa relación de hermanos luchadores?

R: La verdad es que desde el inicio de nuestras carreras fue algo increíble, es algo increíble ver y admirar lo que está logrando mi hermano desde el otro lado. Para mí es increíble, me da mucha felicidad. Estoy muy orgulloso de él.

Normalmente nuestros años pasados como luchadores los vivimos juntos, estuvimos conquistando el mundo como los Lucha Brothers en el trabajo de parejas, sin empresa, totalmente independientes, le dimos la vuelta al mundo, conquistamos muchos campeonatos, muchas empresas.

Rey Fénix. WWE

Pero creo que hoy es la oportunidad de que los dos forjemos un camino completamente separados y que tengamos esa habilidad también de poder hacerlo, ¿no? Porque podemos hacerlo en pareja y podemos hacerlo individual. Creo que las personas que nos conocen de mucho tiempo saben que nuestra carrera inició como rivales, en algún punto se dio la unión, se hizo este equipo de los Lucha Brothers, y ahora son caminos completamente diferentes.

Y eso también está bien, porque nos hace trabajar en ciertos puntos específicos como luchadores para, básicamente, volvernos luchadores completos: poder luchar individual, poder luchar en parejas, poder luchar de rivales. Creo que es la mejor oportunidad para lograrlo.

P: Aún así, siempre cabe esa opción de teneros también en esos caminos cruzados dentro de la WWE, ¿no?

R: Por supuesto. Creo que es un camino muy largo. Los Lucha Brothers... creo que algo muy especial de nosotros es que hay mucha tela de dónde cortar. Hoy podemos ser enemigos, mañana podemos ser equipo, como lo estamos pasando ahora.

Estamos en caminos diferentes, sin vernos ni siquiera arriba de un ring o ni siquiera estar en el mismo show. Pero por supuesto, creo que es algo que mi hermano quiere, algo que yo quisiera: reunirnos en la WWE después de ya un tiempo. Pero también creo que los dos estamos contentos y estamos aprovechando la oportunidad de tener caminos diferentes.

P: Ambos habéis cumplido recientemente un año en la WWE. ¿Qué es lo que a ti más te ha sorprendido de la gran empresa del entretenimiento deportivo desde dentro?

R: Por supuesto que el profesionalismo. Estamos hablando de que es la mejor empresa de wrestling a nivel mundial y, por supuesto, internamente el profesionalismo, las estructuras, el cómo se trabaja cada cuestión, el trato como superestrella que te brinda la empresa... Son muchas cosas.

La verdad es que, por ejemplo, tú que eres español: para un jugador es llegar a la Champions League, ¿sabes? Estás llegando al máximo nivel y obviamente todo cambia. No quiere decir que en la liga donde tú jugabas estaba algo mal, pero simplemente estás llegando al top.

Rey Fénix. WWE

Entonces muchas cosas cambian completamente y son diferentes y van a tu favor, porque puedes ver el negocio de diferente manera, puedes entender ahora muchas cosas que tal vez antes no las veías con esos puntos de vista.

P: Tu estilo en el ring es muy reconocible, muy arriesgado, muy atractivo de ver para el público español que te va a conocer, sobre todo ese aficionado de la lucha libre que te vaya a ver en estos eventos. ¿Cómo definirías tú a Rey Fénix como luchador?

R: Un luchador único. Único. Siempre, toda mi carrera, he tratado de ser único, de hacer cosas que nadie más puede hacer. Obviamente estoy inspirado por los mejores luchadores: Rey Mysterio, Super Crazy, Psicosis, Hayabusa, Kobashi, Mitsuharu Misawa, Tiger Mask.

Tengo muchas inspiraciones, pero nunca he querido ser ellos. Me inspiro de los mejores para crear mi estilo único. Y creo que esa es la perfecta palabra que me define: soy único.

Sé que nadie más arriesga lo que yo puedo arriesgar, sé que nadie más hace lo que yo puedo hacer, y sé que puede sonar un poco arrogante si tú quieres, pero yo sé que Fénix solamente hay uno en todo el mundo.

P: La última pregunta: ¿qué legado o qué recuerdo te gustaría dejar en la WWE cuando mires atrás dentro de unos años, que esperemos que sean muchos porque eso significará que te hemos disfrutado todo ese tiempo?

R: Exactamente eso. Un legado único, que nadie va a poder hacer y que nadie va a poder admirar como el de Rey Fénix. Apasionado, porque amo mi trabajo, amo cada oportunidad que estoy arriba de un ring. Es mi mejor terapia. Es mi mundo donde yo puedo desarrollarme al 100%.

Y mi legado sería único porque yo sé que nadie en este mundo va a poder hacer ni puede hacer lo que yo sé hacer. Me ha costado mucho trabajo pulir mi estilo, me ha costado trabajo llevarlo a ese nivel, pero como yo sé cuánto me ha costado, sé que hay muy pocas personas, muy pocos luchadores, que estarían dispuestos a trabajar igual de fuerte, igual de intenso que yo.