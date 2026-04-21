Ilia Topuria se va de España y se muda a Estados Unidos para los próximos años: "Tengo muchas cosas entre manos"

Ilia Topuria se va de España y mira a Estados Unidos no solo como el país donde defiende su cinturón, sino como el lugar donde quiere vivir, entrenar y hacer negocios durante el tramo más mediático de su carrera.

El campeón de peso ligero ha confirmado que su plan pasa por instalarse en Miami "durante los próximos uno o tres años", una decisión que mezcla ambición deportiva, estrategia comercial y también cuestiones personales.

"Quiero acostumbrarme al cronograma, al clima, a todo. Y creo que voy a mudarme y vivir en Miami durante los próximos uno o dos años. Tenía que venir aquí, tengo muchas cosas entre manos", explicó en una entrevista con Ariel Helwani.

El movimiento no es improvisado. Topuria ya se encuentra en la ciudad de Florida con dos meses de antelación para preparar el que, a día de hoy, es el combate más simbólico de su carrera: el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, el 14 de junio, donde se medirá a Justin Gaethje en su primera defensa del cinturón del peso ligero.

No es solo una defensa de título más, sino un evento con carga política y mediática añadida, con Donald Trump como espectador en primera fila. En ese contexto, instalarse antes en Estados Unidos le permite aclimatarse al entorno que marcará sus próximos grandes retos.

Ilia Topuria, en el photocall de la premiere del documental 'Topuria: Matador' Europa Press

En lo deportivo, su mudanza tiene una lógica evidente. La mayoría de veladas de la UFC se disputan en suelo estadounidense y buena parte de la trayectoria de Topuria ya ha estado ligada a ese calendario: de sus nueve peleas en la compañía, seis han sido en Estados Unidos, y la siguiente, en Washington, vuelve a seguir el mismo patrón.

Al residir en Miami, reduce viajes largos, facilita la organización de los campamentos y se adapta mejor a horarios, cambios de clima y rutinas de entrenamiento. Es un paso habitual en campeones que quieren estabilizar su carrera en la élite y minimizar cualquier factor externo que pueda restarles rendimiento.

Una marca global

Pero la decisión del 'Matador' va mucho más allá de lo que sucede en el octágono. En estos últimos meses, su figura ha crecido a gran velocidad como marca global.

El reciente acuerdo con Richard Mille, una firma de relojería de lujo, es un ejemplo de cómo se ha convertido en un rostro atractivo para el mercado de alto nivel. Estados Unidos, y en especial Miami, se convierten así en un escaparate ideal para multiplicar su presencia, cerrar nuevos patrocinios y consolidarse como uno de los nombres más vendibles del deporte de combate a nivel mundial.

Su vida personal también pesa en la balanza. Topuria alcanzó recientemente un acuerdo extrajudicial con su exmujer, Giorgina Uzcategui, que reside en Miami. Ambos comparten una hija que aún no ha cumplido los dos años, y que padre y madre vivan en la misma ciudad facilita enormemente la custodia y el día a día de la pequeña.

El traslado a Florida, por tanto, no solo responde a la estrategia del campeón de la UFC, sino a la necesidad de estar cerca de su familia en un momento de máxima exposición pública y de cambios importantes en su entorno.

España y Europa seguirán formando parte de su identidad y de su relato, pero el siguiente capítulo del campeón se escribe, al menos por un tiempo, desde Miami.