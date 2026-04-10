Enoc Solves, el campeón español que peleó ante Putin y su ejército: "Es un honor que WOW venga a Valencia por mí"

Enoc Solves se prepara este sábado para defender su título del peso semipesado en el main event de WOW 29, un evento histórico que llegará al Roig Arena de Valencia con más de 12.000 espectadores esperándolo.

El peleador español, que cumplirá en unos meses 42 años y acumula 18 ininterrumpidos de competición, llega a esta defensa de su cinturón tras encadenar varias victorias seguidas y consolidarse como la referencia del peso semipesado en el circuito nacional.

A lo largo de dos décadas, Solves ha vivido de primera mano la transformación de las MMA en España, desde unos inicios con pocos medios hasta alcanzar pabellones gigantes como el que albergará WOW 29.

Lo que comenzó como una salida de la calle que le dio estructura y disciplina se ha convertido en una carrera profesional de 42 peleas, donde hoy prioriza la responsabilidad familiar y el cuidado físico sobre la impulsividad de sus inicios. En conversación con EL ESPAÑOL, aborda su camino desde 2008 hasta este momento cumbre en Valencia, donde enfrentará a Daniel Ladero en lo que promete ser un combate de alto nivel.

Desde sus dudas sobre la retirada hasta su encuentro con Fedor Emelianenko y hasta Putin en Rusia, pasando por su rol como referente para nuevas generaciones, Enoc comparte cómo ha evolucionado mental y físicamente para llegar al mejor momento de su carrera justo cuando las MMA viven su auge más grande en España.

Enoc Solves posando ante la cámara de EL ESPAÑOL Jorge Gil Gimeno EL ESPAÑOL

P.- Enoc, en varias ocasiones has contado que vienes "de la calle" y que las MMA te dieron una estructura; ¿hay algún detalle concreto de esa época dura que sigas usando hoy como combustible?

R.- No, yo creo que han cambiado las cosas. Hace 18 años que estoy en competición, seguidos. 18 años de competición. Son muchos años y, bueno, han cambiado las cosas. No pienso lo mismo, ni me pasan las mismas cosas ahora mismo. Antes luchaba porque me gustaba luchar.

Luego te vas haciendo un poco mayor, eres padre, te cambia la mentalidad. No tiene nada que ver ese yo de 2008 con el de ahora, en 2026, que voy a hacer la pelea número 42. Ahora pienso mucho en mis hijos -no puede pasar nada, es una responsabilidad- y me mueven otras cosas, la verdad, que hace 18 años.

P.- Llevas casi dos décadas peleando y has vivido la evolución de las MMA en España desde dentro; si piensas en tu debut profesional en 2008 y en este WOW 29 en el Roig Arena, ¿qué sigues haciendo exactamente igual y qué ya no te permitirías hacer como aquel Enoc?

R.- Antes había más ganas que medios y que técnica. Ahora las ganas no son iguales que cuando tienes 23 o 24 años, pero ha cambiado: hay más técnica, hay otros objetivos. Y han cambiado mucho hasta los training camps. Los he ido mejorando.

Al final, mucha gente se fue y los que quedan son jóvenes. Hoy en día, con el ChatGPT, sabes lo que tienes que hacer sin tener un estudio. Ha evolucionado todo tanto que ahora se han mejorado los entrenamientos, los training camps, los descansos. Me tomo el descanso casi igual de importante que el entrenamiento. Antes solo era entreno, entreno, entreno.

"Ahora pienso mucho en mis hijos. No puede pasarme nada, es una responsabilidad"

Pero ahora que voy a cumplir 42 años escucho mucho a mi cuerpo, me cuido mucho más. Antes iba al masajista cuando ya no podía andar. Ahora voy aunque no me duela nada, porque tengo que hacerlo. Y nada, mucha gente me dice que nunca me han visto tan enfocado en un training camp como en este. He estado haciendo marcas de corredor y marcas de boxeador.

Porque las artes marciales mixtas están en constante evolución: antes podías hacer jiujitsu y boxeo, pero ahora tienes que hacer jiujitsu, wrestling, boxeo... todo. He intentado estar a la última y la verdad que son mucho mejores ahora los entrenamientos que los de antes.

P.- Has competido fuera, has sido campeón en AFL y ahora eres la cara del semipesado en WOW; ¿hubo algún momento, en este largo camino, en el que realmente pensaste en dejarlo?

R.- Sí, hubo un momento en que me lo cuestioné. Seguramente eso le pasa a todo el mundo en un deporte de riesgo, extremo. Con el último hijo que tuve hace cuatro años me lo planteé. Me vi la casa llena de niños, estaba en casi 100 kilos, me había lesionado de la rodilla... Lo veía un poco lejos.

Me cambió la mentalidad. Por un momento, dije: "Hostia, ¿no será el momento de dejarlo?". Todos los chicos con los que yo empecé no sigue ninguno, excepto [David] Trallero. Trallero y yo empezamos en 2008 y él sigue peleando. Dije: "Tío, vamos a hacer 20 años". Es normal que te lo plantees.

Pero me dio mucha motivación, porque me puse a ver el UFC en DAZN y antes del UFC estaba Darwin [Rodríguez], que era el campeón de AFL. Lo vi y dije: "Tío, pero si esto antes no lo teníamos nosotros. No salíamos en la tele, estaba todo más atrasado". Ver a Darwin campeón en la televisión me motivó un poco.

Estaba gordo, unos 110 o 112 kilos, y llamé a Fran Montiel: "Fran, me apetecería pelear por el título". Me dijo que de acuerdo y esa motivación me hizo volver, bajar a 93 kilos, quitarme un montón de quilazos. Luego fui enganchando peleas, AFL, defensa AFL, WOW... y ya tengo tres o cuatro victorias seguidas.

Careo entre Enoc Solves y Daniel Ladero previo al WOW 29 Jorge Gil Gimeno EL ESPAÑOL

Sí me lo llegué a plantear [la retirada], es normal, pero ahora creo que es el mejor momento de las MMA y quiero disfrutarlo antes de irme. Vamos a tener más de 12.000 personas en un WOW, eso no se ha visto en la vida. Que yo haya sido un poquito la causa de que el WOW venga a Valencia es un honor.

Y voy a pelear con Daniel Ladero -un tío de puta madre, lo escuchas hablar y es muy buena persona, un supercampeón de grappling, un tío valiente y con técnica. Lo pedí yo. Pase lo que pase, vamos a hacer algo muy grande ese día.

P.- Se ha hablado de la polémica previa con posibles rivales, de ofertas que no se concretan y de quien dice que le estás evitando; ¿cómo te afecta realmente ese ruido en casa, con tu gente, y qué es lo que te ayuda a gestionar esa parte más "política" de ser campeón?

R.- Yo entiendo que esto pasa en todos los campos, no solo en la lucha. Cuando eres el campeón, ves gente que dice: "Yo pelearía contigo". Claro, yo también jugaría un partido con Cristiano, pero no estoy a ese nivel. Y si yo le digo a Cristiano Ronaldo que juegue conmigo y me dice que no, ¿es porque tiene miedo?

Esa es la mentalidad equivocada. Se está poniendo el mundo al revés con las redes sociales: tener seguidores es una cosa, pero eso no te hace luchador. Yo voy por mi camino y lo demuestro haciendo cosas, no hablando.

Por eso tengo 10 títulos de MMA, soy el actual campeón, soy campeón de semipesados en WKN, AFL y WOW. Que alguien que no es campeón de nada diga: "Quiero pelear contigo y si me dices que no, tienes miedo". Yo respondo: "Tengo mucho miedo. Siguiente". Ellos se quedan con sus seguidores y su polémica; yo me quedo con mis cinturones y mi legado.

Yo peleo con luchadores, y a poder ser quiero pelear con un campeón. Cuando miro el ranking, estoy en el número dos y delante está Darwin, al que ya le he ganado. Los cinco primeros los he retado a todos. El número tres es Trallero, que es íntimo amigo mío -no peleo con él ni por un millón de euros-. Y el siguiente era Daniel Ladero.

No me puedo ir a alguien que no está ni en el ranking. Lo de ir hablando en las MMA tiene las patas cortas, porque en cinco minutos en la jaula se acaba todo. Intento tomármelo con profesionalidad: me tomo en serio mis entrenamientos, las comidas, dar el peso y pelear.

P.- Defiendes el cinturón en Valencia, en casa; ¿hay algún ritual o lugar específico de Valencia al que siempre vayas la semana de la pelea y que no se ve en cámaras, pero que para ti es casi tan importante como el último sparring?

R.- La verdad, como casi siempre he peleado en el extranjero, no tenía esos rituales porque no me los podía permitir -estaba en Rusia una semana antes. Lo que más paz me da es estar con mi familia, con mi hijo pequeño, con mis padres. Estar en el punto de partida, volver al punto cero, es lo mejor del mundo.

Eso me da una paz que llevo dentro, porque cuando voy por la calle la gente me pregunta más cuándo peleo que cómo estoy. Pienso: "Cabrón, hola, ¿qué tal? Estoy bien, ¿cómo están tus padres?". Ya pasará cuando acabe esta etapa. Pero el cómo estás de la familia, el "ten cuidado, te quiero mucho", eso es lo que más importa.

P.- Eres, sin duda, pionero y referente para varias generaciones; ¿recuerdas la primera vez que un chaval se te acercó en un evento o en el gimnasio y te dijo que empezó a entrenar por verte pelear, y qué responsabilidad te cayó encima en ese momento?

R.- Joder, para mí es un honor. Por ejemplo, ayer hablé con alguien que me dijo que su hijo se llama Enoc, que se llama así por mí. Dije: "Tío, gracias, de verdad". Y mucha gente viene al gimnasio -tengo dos, el American Top Team y el M-1 Selection, unos 200 alumnos en cada uno- y me dicen: "Mi hijo te vio de pequeño y te lo traigo".

Ves al chavalín que no quiere ni hablar, que está detrás del padre, y enseguida saco los cinturones, se los pongo en el hombro, hacemos la foto. Un pequeño gesto que para ti no es nada, pero para ellos lo es todo.

Retrato de Enoc Solves Jorge Gil Gimeno EL ESPAÑOL

Yo recuerdo al campeón de mi gimnasio, que era Dani Tabera -era el Dios del gimnasio. Y me digo: "Cómo me hubiera molado que me dieran la mano y hablaran conmigo". Con ese trato cercano, la gente te ve más próximo.Tengo dos gimnasios de barrio y al final, mira, en el WOW van a venir conocidos del barrio, gente de 60 o 70 años que van a venir a verme. El trato cercano te aporta más que ir de superestrella.

Mira Topuria: es el Dios de las MMA ahora mismo, y lo ves saludando a todo el mundo con una humildad increíble. Eso dice mucho de él.

P.- Es, sin embargo, lo contrario a lo que muchos esperan de los peleadores grandes por los estereotipos.

R.- Yo he estado en varios gimnasios -el Fighters, el American Top Team- y me fijé en algo. En las peleas de Caín Velásquez contra Junior dos Santos: veías ahí al Caín más agresivo, un asesino en la jaula, y resulta que en el gimnasio era la única persona que iba cantando y haciendo el payaso, me hacía zancadilla cuando pasaba a su lado. Parecía un niño gigante.

Y dije: "Joder, el tío más agresivo del mundo resulta que es una bellísima persona". Generaba un ambiente increíble en el gimnasio, con gente que no conocía casi de nada, y todo el mundo riendo. Eso es muy bonito.

"El trato cercano te aporta más que ir de superestrella"

P.- Más allá del cinturón, ¿qué aspecto muy concreto de Daniel Ladero te ha obsesionado en este campamento y cómo lo habéis trabajado para intentar convertirlo en una ventaja tuya la noche de WOW 29?

R.- Sabemos que Ladero tiene un grappling muy bueno y que destaca en la llave de talón y en la guillotina, es algo muy característico suyo. Y me fijé en una cosa: aun sabiendo que hace guillotina y llaves de pie, muchos caen. Mucha gente subestima su guillotina, pero cuando la coge, la coge.

Entonces para mí, ¿cuál es la mejor defensa de la guillotina? Que no te la coja. ¿La mejor defensa de la llave de pierna? Que no te la coja. Si me quiere llevar al suelo, tendrá que trabajar mucho la lucha, y eso lo he practicado. Si intenta la llave de pierna, tendrá que cubrirse la cara y nos vamos al ground and pound.

En las MMA todo está ya analizado en vídeo. Las peleas no son matemáticas exactas, son el cuerpo humano. Pero tenemos un plan: quiere hacer lucha, vamos a eso; quiere ir al suelo, vamos al suelo. Y ahora veremos cómo lleva el striking y si la distancia la va a medir bien.

Además, yo soy el más pequeño de los semipesados -todo el mundo es más grande porque cortan peso y yo no corto casi, estoy en un peso más natural. Ladero va a tener que bajar bastante peso y eso puede pasar factura. Yo prefiero bajar cinco o seis kilos y pelear cómodo, estar rápido y recuperarme bien.

Soy un poco más pequeño que los otros semipesados, pero soy más rápido, y de eso voy a abusar. También hay algo que hemos trabajado: el cardio. Salí muy musculado en la última pelea, casi 100 kilos, muy cargado.

Enoc Solves y Daniel Ladero, en su cara a cara previo a WOW 29 Jorge Gil Gimeno EL ESPAÑOL

Hablé con mi preparador y trabajamos para bajar masa muscular cambiando la alimentación y saliendo a correr -para que el coche consuma menos gasolina. Lo hemos conseguido, estamos haciendo muy buenos tiempos. Quien espere que me canse en el primero o segundo asalto, cuando me vea respirando normal y corriendo, se va a empezar a preocupar.

P.- Sobre el recorte de peso: a lo largo de todos estos años has tenido que hacerlos muy agresivos. ¿Qué error no volverías a cometer con tu cuerpo en esta etapa de tu carrera?

R.- Tengo que dar las gracias a David Rojas, porque cuando me puse con él entendí un par de cosas. No sé cómo lo hizo al principio, pero estuve comiendo y bebiendo agua durante toda la bajada de peso y di el peso. Cuando yo empecé era no comer ni beber el día de antes.

Eso cataboliza, pierdes músculo, llegas reventado. Bajábamos más peso pero rebotábamos más porque era más agresivo. Ahora entiendo que el peso es una cosa y cómo te encuentras es otra muy distinta.

¿Cuánto de ese rebote son kilos de músculo y cuánto es agua? Fui cabezón con eso. Yo quería salir con más kilos, cargar 10 si hacía falta. Ahora prefiero cargar cuatro o cinco pero estar bien, porque es conmigo mismo con quien voy a estar esos 25 minutos en la jaula.

Si tienes una mala sensación, te condiciona. El trabajo está hecho y tengo muchas ganas de pelear. Y encima, Daniel Ladero es un tío que habla poco y hace mucho. Esa gente me encanta.

P.- En dos décadas has visto cómo se llenaban pabellones que antes ni soñaban con MMA; cuando te pares unos segundos en la jaula del Roig Arena y mires alrededor, ¿qué mensaje privado te vas a dedicar a ti mismo si todo sale como esperas en esta primera defensa?

R.- Las sensaciones del principio, independientemente de cómo acabe... cuando salga a la jaula voy a estar dando gracias a Dios. Te lo digo literalmente: "Gracias, Dios, por un día más. Otra vez estamos aquí". Y hablo conmigo mismo: "Vamos a hacerlo otra vez, vamos".

Me da como si tuviera un aura, la piel se me pone de gallina y digo: "Va a ser increíble, vamos para allá". Me da una felicidad por dentro, como si de alguna manera estuviera protegido. Y doy gracias a Dios por ese día, en la pelea número 42. El 42 es solo un número, pero si cuentas uno a uno... cuando vas por los 20 y tantos dices: "Hostia".

Son muchas veces que he estado ahí. En Rusia salía a pabellones de 12.000 o 16.000 personas con todo el ejército y Putin esperando para saludarte al acabar. He peleado delante de Fedor [Emelianenko]. Estoy muy acostumbrado a las grandes veladas desde 2014.

Retrato de Enoc Solves para EL ESPAÑOL Jorge Gil Gimeno EL ESPAÑOL

Pero esto es Valencia. En Rusia escuchaba: "Motherfucker". Aquí voy a escuchar: "Vamos, hermano". Son cosas distintas. Ver caras conocidas, escuchar voces conocidas... Por lo demás -los espectadores, la expectación, el evento- estoy bastante acostumbrado, y creo que me retroalimento de eso.

Me vengo muy arriba. Así que creo que me va a venir muy bien estar en Valencia con tanta gente en el Roig Arena. La pantalla del Roig Arena tiene 1.000 metros cuadrados. Se van a ver hasta los pelos de la barba ahí arriba. Va a ser un espectáculo. Nunca he peleado en un sitio así; me han dicho que es uno de los mejores pabellones de baloncesto de Europa. Ya sabes cómo son la familia Roig.

Los nervios los tengo bastante más controlados -creo que me retroalimento de la energía de la gente, del griterío. Lo disfruto mucho, la verdad.

P.- Explica eso de que peleaste frente a Putin.

R.- Sí. Una vez fui a pelear allí, era la segunda vez que peleaba en Rusia. Peleaba contra el campeón del mundo del M-1, dos veces campeón. Y en la pelea anterior a la mía salía el 'Trota' [Juan Espino, exUFC] -estábamos en el mismo equipo. Fuimos juntos y, cuando él acabó de pelear, yo salía.

Recuerdo las palabras de Chinto Mordillo como si fuera ayer: "Enoc, Enoc, ya estás acostumbrado a esto, lo haces cada mes. Tranquilo". Y me lo repetía mientras andábamos hacia la jaula: "Tranquilo, estás acostumbrado, lo haces cada mes". Y yo le decía: "Estoy tranquilo, estoy bien". No entendía por qué lo decía. Estaba todo el ejército allí viendo la pelea.

"Todo el equipo fue aniquilado por los rusos. Putin me dio la mano, me dijo "come on" porque hice ese gesto en la pelea y se puso la mano en el corazón"

Cuando acabamos, enseguida vinieron con una copa gigante porque nos ganaron los rusos. Todo el equipo fue aniquilado en el primer asalto y yo, gracias a Dios, pude aguantar los tres asaltos a los puntos con el campeón del mundo. Acabé con la cara reventada, pero de pie y a los puntos.

Él me pegó, no hay nada que decir, no me robaron nada. Aunque en Rusia, si no lo dejas tirado, a los puntos casi seguro que pierdes. Pero fue una buena pelea, yo la disfruté.

Y entonces, de repente, veo a Putin en el ring. Mi cabeza, después de tres asaltos, estaba en Narnia. Lo veo y le digo a alguien: "Ese tío me suena". Era Putin, claro. Y me hizo un gesto que me gustó: en la pelea yo había visto que el rival iba tan rápido que venía, me pegaba y yo hacía así con la mano y ya no lo tocaba, ya se había ido. Entonces me paré, puse los pies en el suelo y dije: "Come on, aquí, come on". Porque si venía él a mí, a lo mejor le conectaba alguna; si iba yo, nada.

Y Putin me dio la mano, me dijo "come on" -como que le había gustado ese gesto- se puso la mano en el corazón y digo: "Qué grande, tío". A Putin le gusta la lucha, es un tío de disciplina. Y bueno, eso fue en 2011, estamos en 2026... han pasado tantas cosas.

Enoc Solves cuenta en EL ESPAÑOL su anécdota con Vladimir Putin tras pelear en Rusia

El corazón se curte, aunque no quieras. Gracias a Dios, Chinto me llevó a Japón, conocí a Fedor, a Rampage Jackson, a gente que yo solo veía en los Pride y en el UFC. Y todo siendo de la selección española. Lo viví muy temprano, los grandes eventos, la gente conocida. Gracias a Dios.

P.- Mirando al futuro, se habla de cerrar el círculo en casa, de posibles grandes nombres que aún podrían venir; ¿tienes en tu cabeza un escenario muy concreto, un rival o una ciudad, con el que te gustaría que se escribiera el último capítulo de tu carrera?

R.- No. Me he ido un poco de esas movidas y no quiero pensar. Cuando gané a Darwin en la rueda de prensa me dijeron: "¿Ahora qué?". Y yo dije: "Ahora nada. Ahora solo soy campeón del WOW, vamos a ver qué viene". Y vino Ladero.

Así que seguimos igual: solo quiero defender el título. Cuando lo defienda seré campeón con una defensa del WOW y a partir de ahí veremos. Seguro que se abren muchas cosas y muchas oportunidades.

No digo que no quiera llegar a ningún sitio, pero tengo 42 años, estoy ubicado. Otras cositas, otros luchadores, otras ciudades que pinten bien... aunque me da que por la repercusión que ha tenido en Valencia no sé si repetiremos aquí, eh.