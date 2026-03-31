Jordan Díaz, atleta: "Me acuesto a las 2:30 o 3:00 y veo series hasta que me entra el sueño"

Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto con España, se ha convertido en uno de los grandes nombres del atletismo… y también en uno de los atletas con las rutinas de sueño más peculiares del panorama de élite.

Su manera de descansar choca frontalmente con los manuales clásicos del alto rendimiento, pero él defiende que cambiarla sería romper el equilibrio que le ha llevado a la cima.

Jordan Díaz (La Habana, 2001) es el vigente campeón olímpico y campeón de Europa de triple salto, además de plusmarquista español con 18,18 metros, la segunda mejor marca de la historia.

Jordan Díaz, tras ganar el oro de triple salto en el Europeo de Roma 2024 EFE

Llegó a España en 2021 tras abandonar la delegación cubana y se nacionalizó en 2022. En apenas seis competiciones en 2024 -dos en pista cubierta y cuatro al aire libre- convirtió su talento en una mina de oro para el atletismo español.

Lejos de los horarios "ideales" que recomiendan muchos preparadores, Jordan vive de noche. "Me acuesto a las 2:30 o 3h, depende. Me pongo a ver series o a jugar hasta que me entra el sueño. Si lo intento antes, no me duermo", llegó a comentar en una entrevista para Runners World.

Díaz explica que antes de la final de los Juegos de París 2024 se mantuvo fiel a su guion: siguió usando redes sociales, leyendo mensajes y yéndose a dormir a su hora habitual.

"No voy a cambiar nunca mi forma de pasar los días porque tenga una competición importante. Haré lo de siempre, me acostaré a la hora de siempre", resume. Para él, tocar un solo elemento de su rutina puede "destruir" todo el equilibrio previo a la competición.

Entrenar de mediodía y vivir "a deshoras"

Este horario nocturno es posible gracias a la dinámica del grupo de Iván Pedroso. El grupo de entrenamiento no empieza a trabajar hasta el mediodía, lo que permite a Jordan levantarse más tarde y compensar parte de esas horas de sueño que se van bien entrada la madrugada.

La carga de trabajo se concentra en sesiones de fuerza, velocidad y técnica por la tarde, con un día específico de saltos a la semana.

El propio Díaz admite que la pretemporada se le hace dura, sobre todo cuando vuelve de vacaciones, porque pasa de disfrutar de su nuevo estatus de campeón olímpico a días en los que "te duele todo el cuerpo".

Aun así, insiste en que necesita mantener sus ritmos de sueño y ocio para sentirse mentalmente preparado. Esa estabilidad le ayuda a manejar la presión, como cuando llegó a París con la sensación de que "ya tenía el oro colgado" por las expectativas de la prensa y los aficionados.

Desde fuera, acostarse casi siempre pasadas las dos y media de la madrugada podría parecer una temeridad para un deportista de élite. Sin embargo, los resultados de Jordan Díaz respaldan de momento una fórmula que él considera innegociable: oro europeo, oro olímpico y una marca de 18,18 que ha revolucionado el triple salto.

Para el triplista, más que la hora del reloj, lo importante es respetar siempre la misma pauta y no dejar que la presión cambie su manera de vivir.