Grazy y Lola reinan en Madrid y conquistan la Final Nacional de Red Bull BC One 2026

Madrid se convirtió este domingo en el epicentro del breaking con la celebración de la Final Nacional de Red Bull BC One 2026, el evento uno contra uno más importante del mundo. En una noche vibrante en el Teatro Magno, Grazy y Lola conquistaron los títulos nacionales tras una jornada repleta de talento, energía y pasión por la disciplina.

Con su triunfo, ambos no solo se coronaron como campeones de España, sino que también se ganaron el billete directo a la World Final de Red Bull BC One, que se celebrará el 29 de noviembre en Toronto (Canadá).

Allí representarán al país frente a la élite internacional del breaking, en busca del trofeo más prestigioso del circuito y con la intención de demostrar que la escena española sigue creciendo con fuerza, estilo y autenticidad.

Lola, emocionada tras salir campeona. RED BULL

El histórico Teatro Magno se transformó por una noche en el punto neurálgico del breaking nacional. Tras la fase de clasificación celebrada el 14 de marzo en la Escuela Élite, solo 16 B-Boys y 8 B-Girls lograron acceder a la gran final.

El jurado, formado por B-Girl Ramona y los B-Boys Mennoh y Griimsen, fue el encargado de valorar la técnica, el estilo y la musicalidad de cada enfrentamiento.

La sesión estuvo amenizada por DJ Ros, que marcó el ritmo durante toda la gala, mientras que B-Boy Artis condujo el espectáculo con la energía y el carisma que caracteriza al circuito. Las batallas finales mantuvieron al público en vilo, con auténticas demostraciones de nivel y creatividad.

Lola, durante la Final Nacional de Red Bull BC One 2026 en Madrid. RED BULL

En la categoría femenina, Lola se impuso a Menta en una exhibición de poder y estilo. En la masculina, Grazy derrotó a Johnny Fox, desplegando una combinación de técnica y presencia escénica que le valió el título de campeón nacional.

Con la vista puesta en la cita mundial de Toronto, Grazy y Lola afrontan ahora el reto de medirse a los mejores del planeta. La World Final de Red Bull BC One 2026 volverá a reunir a los breakers más destacados del momento, donde solo una B-Girl y un B-Boy lograrán inscribir su nombre en lo más alto del breaking internacional.