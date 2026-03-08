Ya es oficial: Ilia Topuria encabezará el histórico evento de la UFC en la Casa Blanca contra Justin Gaethje

Ilia Topuria encabezará el histórico evento que la UFC celebrará en la Casa Blanca. 'El Matador' defenderá su cinturón del peso ligero frente a Justin Gaethje en Washington, en una velada llamada a convertirse en la más grande jamás organizada por la mayor promotora de MMA del mundo.

El hispano-georgiano se medirá a 'The Highlight' (27-5) el próximo 14 de junio en el combate estelar del UFC Casa Blanca, un enfrentamiento que unificará los cinturones indiscutido e interino de las 155 libras.

El anuncio confirma además uno de los regresos más esperados dentro de la organización. El pasado mes de junio, Topuria se proclamó doble campeón y consolidó su estatus como una de las grandes estrellas de la compañía, junto a Islam Makhachev y Alex Pereira.

En diciembre decidió hacer una pausa para atender asuntos personales, dejando momentáneamente su carrera en suspenso. Superados esos problemas extradeportivos, el campeón regresó hace semanas a su centro de entrenamiento y ya está plenamente inmerso en el entrenamiento junto a su equipo habitual: Javi Climent, Jesús Gallo y su hermano Aleksandre, pilares fundamentales en su preparación.

El hispano-georgiano afrontará ahora la primera defensa de su cinturón del ligero frente a uno de los noqueadores más temidos de las MMA modernas. Gaethje llega como campeón interino de la división tras imponerse a Paddy Pimblett el pasado enero en una batalla a cinco asaltos, logrando ese título provisional por segunda vez en su carrera.

Para 'The Highlight' será además su tercera oportunidad de conquistar el cinturón indiscutido, después de caer anteriormente ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira.

El duelo entre Topuria y Gaethje liderará el UFC Casa Blanca, un evento sin precedentes que trasladará la mayor liga de MMA del planeta al edificio político más emblemático de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario del país.

Un evento histórico

En el combate coestelar, Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el cinturón interino del peso pesado. 'Poatan', que dejó vacante su título del semipesado, intentará ahora conquistar también la división reina frente al francés.

Topuria buscará ampliar su impresionante racha con otro final antes del límite y sumar una nueva leyenda a su lista de víctimas. El campeón viene de firmar tres triunfos históricos: frente a Alexander Volkanovski y Max Holloway en el peso pluma, y contra Charles Oliveira ya en el ligero.

Gaethje, por su parte, llega con 37 años, un récord de 10-5 dentro de la UFC y 19 victorias por KO en su carrera profesional. El estadounidense tratará de lograr lo que nadie ha conseguido hasta ahora: arrebatar el invicto a un Topuria que, sobre el papel, parece superior en todos los apartados del combate.

Ilia, uno de los once peleadores que han logrado conquistar dos cinturones en la historia de la promotora, tendrá además un escenario singular: podría noquear a un ídolo estadounidense ante el presidente Donald Trump, estrecho aliado de Dana White, el mismo día de su cumpleaños. El 14 de junio, la Casa Blanca se transformará para acoger una cartelera histórica.