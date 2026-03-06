Irán descarta su participación en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina por la falta de seguridad en su viaje

El logo de los Juegos Olímpicos de invierno en el uniforme de la selección de Islandia. @NoteSphere

Abdoulfazl Khatibi Mianaei, el único representante de Irán en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo, no participará en la competición debido a que no puede viajar con seguridad a Italia, según informó el Comité Paralímpico Internacional.

El deportista tenía previsto competir en la carrera de sprint de esquí de fondo el próximo 10 de marzo y en la modalidad clásica de pie un día después, pero la delegación iraní comunicó finalmente su imposibilidad de viajar.

"Es realmente decepcionante para el deporte mundial y especialmente para Aboulfazl que no pueda viajar con seguridad para competir en sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno", lamentó el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), el brasileño Andrew Parsons.

El dirigente subrayó la tristeza que supone ver cómo un atleta con años de preparación queda fuera por motivos ajenos a su control.

Según explicó el propio IPC en un comunicado, "el Comité Olímpico Nacional de Irán nos informó que no era posible un viaje seguro a Milán-Cortina y, en consecuencia, no podrían asistir a los Juegos. No poder competir en unos Juegos Paralímpicos de Invierno por causas ajenas a su voluntad tras años de entrenamiento y dedicación es desgarrador para el deportista y nos solidarizamos con Aboulfazl en este momento difícil".

Abdoulfazl Khatibi Mianaei.

La ausencia de Abdoulfazl supone un duro golpe tanto para la delegación iraní como para la comunidad paralímpica internacional, que confiaba en su participación como símbolo de perseverancia y superación.

El presidente del IPC aseguró además que la organización ha multiplicado sus esfuerzos para intentar una solución que permitiera la presencia del atleta en Italia. "Desde que comenzó el conflicto el pasado sábado hemos estado trabajando incansablemente entre bastidores para encontrar rutas alternativas que permitan el paso seguro de la delegación iraní a los Juegos", explicó Parsons.

A pesar de los intentos, la falta de comunicaciones y el incremento del peligro en varias regiones del país hicieron imposible garantizar el desplazamiento. "Sin embargo, con el conflicto en curso en todo Oriente Medio, el riesgo para la vida humana es demasiado alto", explicó.

"Con los sistemas de comunicación caídos en gran parte del país, el diálogo con el Comité Paralímpico de Irán y la federación nacional de esquí no ha sido fácil. No competir en unos Juegos Paralímpicos de invierno por factores ajenos a su control tras años de entrenamiento y dedicación es desgarrador para el atleta y nuestra empatía está con él en este momento difícil", concluyó el dirigente brasileño.