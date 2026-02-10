El COI veta al abanderado de Ucrania en los JJOO de Invierno un casco que mostraba a los atletas muertos en la guerra

Vladyslav Heraskevych, durante los Juegos de Invierno con el casco homenajeando a los atletas ucranianos fallecidos. REUTERS

En la antesala de las pruebas de skeleton de los Juegos de Invierno, el nombre de Vladyslav Heraskevych ha saltado al primer plano no por un resultado deportivo, sino por un casco.

El abanderado ucraniano pretendía competir con un diseño en el que se veían las caras de varios atletas de su país fallecidos en la guerra. Sin embargo, el COI ha ordenado que no lo utilice en entrenamientos ni en competición, alegando que infringe la Regla 50 de la Carta Olímpica.

En el casco aparecieron los rostros de la halterófila Alina Perehudova, de apenas 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33; el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23; el actor y atleta Ivan Kononenko, de 42 años; el submarinista y entrenador Mykyta Kozubenko, de 31 años; el tirador Oleksiy Habarov, de 31 años; y la bailarina Daria Kurdel, de 20.

El casco de homenaje de Vladyslav Heraskevych. REUTERS

También figuraba el patinador artístico Dmytro Sharpar, compañero de Heraskevych en los Juegos Olímpicos de la Juventud. "Algunos de ellos eran mis amigos", declaró el atleta a Reuters. "No deberían habernos dejado tan jóvenes; es muy injusto", lamentó en sus redes sociales.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, quiso salir en defensa de Heraskevych con un mensaje en redes sociales en el que agradeció su gesto y tributo.

"Agradezco al abanderado de nuestro equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno, Vladyslav Heraskevych, por recordarle al mundo el precio de nuestra luch", dijo.

His helmet bears portraits of our athletes who were killed by Russia. Figure skater Dmytro Sharpar, who was killed in combat near Bakhmut; Yevhen Malyshev, a 19-year-old biathlete killed by the occupiers near Kharkiv; and other Ukrainian athletes whose lives were taken by… https://t.co/IL2tFB786l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2026

"Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de "manifestación política en un evento deportivo". Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna. Y esto es lo que nos recuerda a todos el papel global del deporte y la misión histórica del propio movimiento olímpico: se trata de la paz y del bien de la vida. Ucrania se mantiene fiel a esto. Rusia demuestra lo contrario", añadió.

La regla 50 como argumento

El COI basó su decisión en la Regla 50.2 de la Carta Olímpica, que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas".

Según Heraskevych, fue el representante del COI Toshio Tsurunaga quien acudió a la Villa Olímpica para comunicarle la prohibición. El organismo olímpico, por su parte, alegó que la federación ucraniana de vez en cuando no había cursado una solicitud formal para utilizar el casco en competición.

Vladyslav Heraskevych posa con el casco. REUTERS

El deportista rechazó la interpretación del COI. "No violamos ninguna regla. No puedo entender cómo este casco puede herir a alguien. Es para rendir homenaje a los atletas que eran parte de la familia olímpica", declaró a Associated Press.

Heraskevych recordó además que en Pekín 2008 el halterófilo alemán Matthias Steiner subió al podio con la foto de su esposa fallecida sin consecuencia alguna.

No es la primera vez que Heraskevych utiliza el escenario olímpico para visibilizar el conflicto. En Pekín 2022, pocos días antes de que comenzara la invasión rusa, exhibió un cartel con el lema "No a la guerra en Ucrania", un gesto que el COI interpretó entonces como "un llamamiento general a la paz" y que no acarreó sanción.

Tras aquellos Juegos, intentó alistarse en el ejército ucraniano pero fue rechazado por falta de experiencia militar, por lo que optó por repartir ayuda humanitaria en las ciudades más castigadas por los bombardeos junto a su padre.