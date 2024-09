Hecher Sosa, un guerrero guanche a las puertas de la UFC: "Peleo para poder pagar el colegio de mi hija"

En WOW, 'The Way of the Warrior', sólo hay espacio para los guerreros y pocos hay que representen mejor su esencia que Hecher Sosa (Lanzarote, 1996). El luchador canario afronta este sábado su undécima pelea profesional en las artes marciales mixtas (MMA), enfrentándose al brasileño Douglas Felipe en el evento WOW 15, en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

En su camino del guerrero, Hecher Sosa ha recibido golpes que duelen más que cualquiera que los que podría encajar dentro de la jaula. Hace menos de un mes sufrió la pérdida de su hermana. No ha dejado de trabajar por ello porque tiene una misión en la vida, y es algo que también su hermana le aseguró que alcanzaría: triunfar y llegar a la UFC.

Ese sueño está cerca de cumplirse, y pudo haberlo hecho este verano. La UFC, la mayor empresa de MMA del mundo, en la que el hispano-georgiano Ilia Topuria es su campeón del peso pluma, ya le llamó a solo nueve días vista para sustituir a un atleta que se cayó de una pelea en uno de sus eventos. Hecher dijo que sí, pero Caolan Loughran, el que debería haber sido su rival, le rechazó. En lugar de haberse quedado parado, esperando a descolgar de nuevo el teléfono de la empresa que preside Dana White, ha elegido seguir luchando.

"Peleador es el que pelea", dice Hecher Sosa a EL ESPAÑOL. El 'Guanche Warrior', como se apoda en honor a sus raíces canarias, en realidad, nunca ha dejado de pelear. En sus primeros tres años en las MMA, como amateur, hizo 34 peleas acumulando varios éxitos importantes. Como profesional, con un parón por la pandemia, ha sido el español más activo y lo quiere seguir siendo para mantener la atención de la UFC. "Mejor un 10-1 que un 9-1 para entrar en la UFC", reconoce a pocos días de su siguiente reto.

Quiere debutar cuándo y dónde sea en la UFC, y ser el siguiente español en aterrizar en la liga, pero antes busca dejar huella una vez más en la jaula de WOW, y sacarles una sonrisa a sus padres. Podrá mostrarse este sábado ante los más de 7.000 espectadores que se esperan en Vistalegre, para marcar un nuevo récord de asistencia en la escena española de las MMA. Hecher Sosa está listo para todo.

Hecher Sosa posa para la cámara de EL ESPAÑOL David Morales EL ESPAÑOL

P.- ¿Cómo te encuentras de cara al WOW 15? ¿Qué tal ha ido la preparación?

R.- Ha sido una de las preparaciones más duras de mi vida porque perdí a mi hermana hace tres semanas. Con toda la bajona y lo que algo así conlleva, me focalicé en entrenar y prepararme. Siento que tengo la misión de darle una alegría a mis padres y estoy enfocado en esto. Voy a buscar la victoria desde el minuto uno porque tengo que sacarles la sonrisa a mis padres ese día.

P.- Siendo cada rival único en su estilo en el ámbito profesional, ¿cómo es tu proceso de planificación de cada pelea?

R.- Yo me mantengo preparado durante todo el año, siempre estoy entrenando. Soy un peleador 24/7. Cuando tengo un rival, como en esta ocasión, del que me avisan con un mes de antelación, me es más sencillo prepararme porque solo ajusto detalles en base al oponente. Esta vez me tocó un chico que tiene muchas sumisiones, así que imagino que querrá hacer jiu-jitsu, pero conmigo eso no le va a valer.

"Empecé en las MMA porque tuve una pelea en un campo de fútbol"

P.- Solo hay que ver lo que rodea a WOW para saber el momento dulce en el que se encuentran las MMA en España. Sin embargo, tú ya llevas años en esto y en ese momento que empiezas todo estaba más verde. Cuéntame. ¿Cómo llegan las MMA a tu vida?

R.- Empecé en las MMA porque tuve una pelea en un campo de fútbol. Yo era jugador y me peleé durante un partido, y me expulsaron. Me cayeron cuatro partidos. Mi primo me dijo de ir a entrenar, fui a probar, se me dio bien y al mes y poco debuté en boxeo. A los tres meses, en 2016, debuté en MMA y desde ahí no he parado. En tres años me hice 34 peleas en amateur y logré tres veces ser campeón de España, campeón de África, tercero de Europa y del mundo. En 2020 pasé a profesional, justo antes del Covid, y esta va a ser mi pelea número 11, con un parón de casi dos años por la pandemia, lo que habla de la actividad que tengo, que soy deportista siempre, de cómo me cuido y de lo que quiero y a dónde quiero llegar.

P.- ¿Qué te han dado las MMA a ti?

R.- El fútbol se me daba bien. Siempre fui a la selección canaria, me tuvieron a prueba en la UD Las Palmas y también me fui a Inglaterra a jugar en el Watford. Pero nunca lograba controlar ese nervio que tenía dentro de mí, no era capaz de controlar mis emociones. Desde que conocí este deporte conseguí controlar mucho más mis emociones, soy una persona mucho más estable, más sana, me cuido mucho más. Es un deporte que requiere muchos cuidados ya que todo depende de ti. En el fútbol, cuando iba a jugar y había salido de fiesta el día anterior, perdíamos e igual echaba la culpa al portero. Daba igual, éramos once. Pero aquí si pierdes, pierdes tú. Cuando entras a la jaula, no puedes engañar a nadie. Puedes engañar en las redes o en la calle en tu día a día, pero en la jaula se demuestra el trabajo que has hecho.

Hecher Sosa y a su izquierda David Balarezo, 'Bala', CEO de WOW David Morales EL ESPAÑOL

P.- ¿Y WOW? ¿Qué supone para un luchador como tú, con miras tan altas de las que ahora hablaremos, la apuesta que hace esta empresa?

R.- Es increíble. Es lo más parecido a la UFC que haya estado yo. Por cómo te tratan, el evento y todo en general. Gracias a eso, cuando dé el salto [a la UFC], que sé que lo daré, me será mucho más fácil pasar de una promotora como esta, que trabaja tan bien, a la UFC. Cuando trabajas en promotoras menores, que no tienen tanta difusión, llegas a WOW y la gente, a veces, se congela un poco por el impacto. Al trabajar esta promotora así, a los peleadores como yo, que aspiramos a UFC, nos hace bien para que el impacto no sea tan grande.

P.- Este verano llegó la llamada de la UFC. No se terminó dando la pelea, pero el teléfono sonó. ¿Cómo fue eso y en qué punto está tu relación con la empresa que preside Dana White?

R.- A mí me dijeron en un principio que estaba de sustituto, que estuviese preparado, y yo me mantengo preparado todo el año, como te he dicho. Me llamaron con nueve días de antelación. Fue mi mánager que me dijo: 'Se acaba de caer una pelea en tu peso, ¿vamos?'. Yo sabía que era complicado, porque dar el peso en nueve días lo es, pero me puse a ello y presenté todas las pruebas médicas. UFC sabe que estoy preparado, que tengo hambre y ganas, que soy el peleador con más peleas en UFC Fight Pass. Esta va a ser mi octava pelea en UFC Fight Pass, tres como cabeza de cartel y una como coestelar. Solo toca esperar la llamada otra vez y esta me cogerá más preparado seguramente.

"Si viene la UFC a España, tengo que estar cien por cien dentro"

P.- ¿Por qué decides, aún así, volver a subirte al octágono este sábado?

R.- Porque tengo que pagar el colegio de mi hija (risas). Vivo de pelear y, al final, no me da con las clases privadas que doy para la vida que llevo. Me salió la oportunidad, me pareció una buena ocasión, y la acepté. Peleador es el que pelea. Mejor un 10-1 que un 9-1 para entrar en la UFC.

P.- Mientras esperas otra vez esa llamada, parece que se va acercando ese esperado evento en UFC. ¿Con qué expectativas esperas tú esa noticia?

R.- Si viene la UFC a España, tengo que estar cien por cien dentro. Sería un sueño hecho realidad. Si fuese en UFC España sería increíble, pero yo quiero debutar en UFC sea donde sea. Espero debutar antes de UFC España para ir con mayor soltura. Cuando se dé, que se tenga que dar. El tiempo de Dios es perfecto y yo me asemejo a él.

Hecher Sosa, tras su entrevista con EL ESPAÑOL David Morales EL ESPAÑOL

P.- Es obvio que Ilia Topuria está siendo una figura clave para ir abriendo puertas. Hoy ha estado aquí, como nuevo accionista de WOW. ¿Cómo valoras lo que está consiguiendo en su carrera y cómo puede influir en la de otros peleadores?

R.- Hay dos formas de verlo. Compararte con él puede generarte frustración, si luego los objetivos no se dan, pero a la vez es un aliciente. Es también una motivación para tú poder hacerlo. Pero cada persona, como bien dice él, tiene su camino, su trayectoria y parte de puntos diferentes en la vida. Si te comparas con Ilia, siempre vas a salir perdiendo porque es campeón del mundo (se ríe). A donde quiero llegar es que si te comparas siempre con él, puedes generarte una frustración. Por ejemplo, Ilia es un año menor que yo y es campeón de UFC. Si yo quisiera seguir su ritmo, me crearía una frustración increíble. Yo soy yo y tengo mis propias razones por las que lucho. La figura de Ilia es superpositiva para las MMA en España, pero cada persona debería seguir su camino.