Bill Belicick sin Tom Brady: ¿La mentira del fútbol americano sin final feliz?

Durante casi veinte años, los New England Patriots dominaron la NFL consiguiendo seis títulos y otras tres presencias en la Super Bowl en una dinastía sin igual en la era moderna y del salary cap en el fútbol americano. La franquicia presidida por Robert Kraft cementó su dominio en el quarterback Tom Brady, unánimemente considerado el mejor de siempre, y el entrenador Bill Belichik, el head coach con más títulos en la historia de la NFL y hasta hace pocos meses también aceptado como el GOAT.

A casi cuatro años de ese divorcio, la tasa de supervivencia del entrenador sin su quarterback estrella, parece que va a terminar con cuatro temporadas decepcionantes.

En el área de Boston se da por hecho que al terminar este curso, Bill Belichick será despedido como entrenador de los Patriots, que apostarían por el exjugador y actual asistente Jerod Mayo, drafteado por el propio Belichick en sus tiempos de jugador y formado como técnico dentro del llamado Patriot Way que ahora está lleno de dudas con la 'muerte' deportiva de su creador.

"Belichick sin Brady no es nada"

Tom Brady demostró en tres temporadas en Tampa Bay que podía hacer el trabajo lejos del paraguas de Belichick y los Patriots. En Florida TB12 registró una marca de 32 victorias por 18 derrotas, llevando a los Buccaneers a los playoff los tres años y conduciendo a la franquicia a su segunda Super Bowl, la primera desde 2003.

Si bien Brady probó su punto fuera de New England, su exentrenador no puede decir lo mismo. El récord de Belichick con Brady a los mandos es de 249 victorias por 75 derrotas, mientras que la marca antes y después del californiano es de 82-98. Rex Ryan, quien tuvo acalorados enfrentamientos con Belichick en sus tiempos de entrenador, lo rajó en ESPN con una narrativa que está calando en los debates en Estados Unidos que apunta a que "Belichick sin Brady no es nada".

[Dak Prescott encarga un MVP y los Cowboys meten en crisis a los Eagles]

Desde la salida de Brady, todo ha sido disfunción en las decisiones de New England,

especialmente en el ataque. Hay que recordar que Belichick es el General Manager además del entrenador, por lo que todas las operaciones de fútbol americano dependen de él.

La pérdida de contacto con la realidad se vio especialmente la temporada pasada con la salida del histórico coordinador ofensivo Josh McDaniels. Bellichick realizó un movimiento totalmente extravagante nombrando como directores del ataque a dos entrenadores que no tenían experiencia a ese nivel entrenando esa parte del juego.

Tom Brady durante un partido de la NFL Europa Press

Después de una temporada rookie esperanzadora para el QB Mac Jones, este Frankenstein de coordinadores fue el principio del fin para Jones, un pasador que no se ha repuesto de esta falta de liderazgo técnico. Esto, unido a la falta de ojo de Belichick para draftear jugadores de ataque, ha llevado a los Patriots a un agujero absoluto en la parte ofensiva. Sin quarterback, sin un sistema eficiente y sin jugadores diferenciales, la ofensiva de los Patriots ha sido totalmente indecente las dos últimas temporadas.

¿El fín del Patriot Way? ¿Y ahora Belichick qué?

Durante estos años de dominio absoluto, fueron muchas las franquicias que quisieron

implantar el Patriot Way contratando asistentes de Belichick. El ejemplo más sonado es el de Josh Mcdaniels, técnico de ataque durante quince años en New England, la mitad de ellos como jefe del ataque y arquitecto de las ofensivas que con tanta maestría ejecutó Tom Brady.

En muchos momentos, los postulados ofensivos de los Patriots fueron tremendamente

novedosos, reinventando la utilización de los Tight Ends cuando draftearon a Rob Gronkowski y Aaron Hernández para construir uno de los mejores ataques de la historia de la NFL tras añadir al Hall of Famer Randy Moss. En los dos escarceos de McDaniels como entrenador en jefe, su marca es de 20-33 y en ambas aventuras, en Denver y Las Vegas, fue despedido en medio de su segunda temporada.

[La revancha se sirve en frío: Dallas-Philadelphia y Buffalo-Kansas, ante una semana decisiva]

Del árbol de entrenadores de Belichick, solo Bill O’Brian tiene un récord positivo en la

NFL y la marca combinada de todos es de 219-306, con solo tres victorias en playoff. Es una realidad que el Patriot Way no ha sido trasplantado exitosamente con ningún apéndice de Belichick a ninguna franquicia de la NFL.

Y ahora también es una realidad que ni siquiera a su creador le ha funcionado sin Brady. Los rumores apuntan que Belichick seguirá su carrera de entrenador y el destino podría ser en Los Angeles Chargers, donde tendría un quarterback franquicia como Justin Herbert.

A sus 71 años tendrá una gran mochila, con ocho títulos en total de NFL, contando los dos como asistente, pero también otra que puede perseguir su legado: hasta que muestre lo contrario, nunca fue como HC relevante sin Tom Brady.

Sigue los temas que te interesan