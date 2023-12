El deporte español se cita en la Gala de Premios del COE con Pilar Alegría y José Luis Escrivá

El presidente del COE, Alejandro Blanco (c) y los ministros de Transformación Digital, José Luis Escrivá (c-d) y de Educación, Pilar Alegría (c-i), posan con los premiados en en la XVIII Gala del COE. EFE

Como ocurre cada final de año, el Comité Olímpico Español reunió una innumerable cantidad de deportistas en su gala de premiados para así cerrar el curso de una fantástica manera. El Auditorio Goyeneche se puso sus mejores vestimentas para recibir a figuras reconocidas de la talla de Adriana Cerezo, Jesús Ángel Bragado, Lydia Valentín, Damián Quintero, Jorge Garbajosa, Feliciano López y así hasta completar el cupo con 52 leyendas que acudieron a su casa.

Tampoco faltaron la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, y del ministro de Transformación Digital, José Manuel Escrivá. Junto a ellos estuvo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Todos ellos estuvieron reunidos en una gala que dirigieron Juan Carlos Rivero y Mónica Martínez.

El premio a la Trayectoria Deportiva fue el primero en dar el pistoletazo de salida a la gala. Juan Antonio Samaranch Jr. y Alejandro Blanco fueron los encargados de entregárselo a Lydia Valentín en la categoría femenina y a Jesús Ángel García Bragado en la masculina.

El presidente del COE Alejandro Blanco (c) posa con los ministros de Transformación Digital, José Luis Escrivá y Educación, Pilar Alegría, a su llegada a la XVIII Gala del COE EFE

"Estoy muy contenta con este premio. De mi trayectoria, me quedo con tres momentos: mi primer podio olímpico, mi primer campeonato de Europa y mi primer Campeonato del Mundo", explicó la halterófila tras recibir su distinción. "Estoy muy agradecido por todos estos reconocimientos. Espero poder tener mucho tiempo para poder devolver al deporte todo lo que me ha dado", añadió el exatleta.

A continuación, Joel González y Alejandra Quereda se encargaron de anunciar el Premio Pionero. Ana Carrascosa recibió tal distinción en la categoría femenina y Alejandro Abascal y Miguel Noguer en la masculina. Los tres recibieron el galardón de manos de Alejandro Blanco y Marisol Casado, miembro del COI y presidenta de World Triathlon.

"Mi recuperación va muy bien, me quedan un par de semana más para empezar la pretemporada. Estar rodeada de todos estos deportistas es un honor", resaltó la piloto al recibir la distinción. "Recuerdo que antes de salir que le dije a mi padre que si había viento ganábamos seguro el oro y así fue", explicó Abascal para explicar cómo fue la conquista de esa presea.

El tercer premio de la noche era el de la categoría de Valores. Yulen Pereira y Crys Díaz hicieron público que iba a recaer en Teresa Portela y en Damián Quintero. Ambos subieron al estrado para recogerlo de manos de Isabel Fernández, vicepresidenta primera del COE.

Teresa Portela descartó su retirada y recordó cuando consiguió la plata en los Juegos Olímpicos: "Totalmente. Esperar 20 años para conseguir una medalla es algo increíble, me mereció mucho la pena la espera". Quintero, por su parte, pidió el regreso del kárate al calendario olímpico: "Espero y deseo que vuelva. No estamos en París y en Los Ángeles. Crucemos los dedos para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de este deporte".

El Premio Revelación fue a parar a la esquiadora Laia Sellés y el taekwondista Adrián Vicente tras las palabras previas de Alberto Ginés y Adriana Cerezo. Por su parte, Isabel García, vicepresidenta del COE y presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se lo entregó.

Sellés quiso resaltar las ganas que tiene de clasificarse para los JJOO:"Si algo he aprendido es vivir el deporte día a día. En mi vida pienso mucho en los Juegos Olímpicos y quiero disputarlos". Adrián Vicente, además, quiso insistir en las ganas que tiene de que llegue el próximo verano: "Empecé tarde, pero quiero ir a por todas a París, lucharé por las medallas.

A continuación, Samuel Sánchez y Jennifer Pareja fueron los encargados de anunciar los Premios Superación para la extenista Carla Suárez y el exciclista Alejandro Valverde. El galardón se encargó de darlo Jesús Carballo, vicepresidente del COE y presidente de la Real Federación Española de Gimnasia.

La ex tenista Carla Suárez (c) recoge su galardón de manos del presidente del COE, Alejandro Blanco (i). EFE

Carla Suárez explicó las diferencias entre ser tenista y madre, dejando un pequeño guiño para sus hijas: "Se descansa mejor siendo deportista, pero tengo la suerte de vivir esta bonita experiencia y estoy disfrutando de ver crecer a mis hijas". En el caso de Alejandro Valverde, fue José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, ante la ausencia por enfermedad del exciclista.

Vicco fue la encargada de dar una nota distendida a la gala con una pequeña actuación de su gran éxito, 'Nochentera', que sirvió para que el público presente en el Auditorio Goyeneche se deleitase con una de las canciones que más han sonado en España en el último año.

El sexto premio de la tarde era uno muy especial, el de las Leyendas. Dos históricos del deporte español como Raúl Entrerríos y Ruth Beitia. Ona Carbonell, segunda mujer con más medallas olímpicas de nuestro país, y Joan Llaneras, el rey del ciclismo pista en España y subcampeón olímpico, lo recibieron de manos de Víctor Sánchez, tesorero del COE.

Ona Carbonell quiso hablar acerca de la maternidad, ya que ella tuvo que compaginarla con el deporte al más alto nivel: "Todavía queda mucho camino por recoger en este tema y quiero reconocerle el trabajo a Alejandro Blanco por el gran trabajo que se está haciendo en este sentido". Llaneras, por su parte, quiso lanzar un consejo para todos aquellos que están empezando: "Que disfruten de este deporte, que te da muchas cosas y es maravilloso".

Otro de los grandes galardones de la noche era el Premio Equipo. Apenas había dudas en estos, pues Miguel Torres y Raquel González dieron a conocer en el auditorio que recaían en la selección española de fútbol femenino, ganadoras del Mundial, y la selección masculina de balonmano.

Montse Tomé fue la encargada de recogerlo de manos de Paco Blázquez, vicepresidente del COE y presidente de la Real Federación Española de Balonmano. "Quiero darle el protagonista a las jugadoras y al staff, que son las que han luchado muy duro para conseguirlo. Estamos a un solo partido de estar en los JJOO y estamos deseando conseguirlo", apuntó la seleccionadora nacional. Rodrigo Corrales, Imanol Garciandía, Agustín Casado y el seleccionador nacional Jordi Ribera acudieron hasta la sede del COE para recibirlo. "Estamos muy centrados para intentar lograr la plaza para París en el Europeo, esa es nuestra meta", comentó el técnico de los Hispanos.

La seleccionadora de la selección de fútbol femenina de España, Montse Tomé (c), recoge su galardón de manos del presidente del COE, Alejandro Blanco (i). EFE

El premio Especial fue recayó en Maialen Chourraut y Rudy Fernández. Dos personalidades de la talla de Pablo Martínez y María José Rienda fueron las personas que les dieron la cálida bienvenida antes de subir al recogerlo de manos de Victoria Cabezas, secretaria general del COE.

Chourraut quiso resaltar las ganas que tiene de poner estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos:"Ojalá haya medallas y ojalá haya París, aunque todavía tengo que clasificarme. Rudy Fernández, por su parte, habló acerca de la motivación que le ha llevado a estar 20 años en lo más alto: "Desde que me pude poner la camiseta en Atenas 2004, siempre he tratado de darlo todo y ahora espero que nos podamos clasificar para los próximos JJOO".

El discurso de Alejandro Blanco

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con el discurso de Alejandro Blanco. El presidente del Comité Olímpico se mostró encantado con la presencia de todos los deportistas en la gala y tendió la mano al Gobierno para seguir colaborando para intentar dar la mejor versión el próximo verano en París.

"Querida ministra, ministro, autoridades y deportistas y demás personas que nos acompañáis aquí. Estamos aquí para celebrar los éxitos del deporte español que tanto nos hacen crecer. Los deportistas son los verdaderos protagonistas, ya que nos dan la identidad. Sus éxitos nos han demostrado el camino. Sin vuestro compromiso y dedicación sería impensable pensar en lo que tenemos hoy aquí. Vosotros soñáis en lo que es imposible y por eso estáis aquí", empezó.

El presidente del COE Alejandro Blanco pronuncia un discurso en la XVIII Gala del COE. EFE

"Es un gran compromiso para el COE la educación en valores y el formar a los jóvenes, no solo profesionalmente sino también escolarmente. Por eso tenemos el programa Podium con Telefónica. Estoy convencido de que los jóvenes podrán seguir creciendo. España es extraordinaria a nivel de equipos y a nivel individual. Es un lujo", añadió.

"España es el país más solidario del mundo y no lo digo yo, lo dicen los informes. Es una realidad", añadió. "Nuestro país clama, sin duda, por los sellos que nos marcan. Hoy contamos con la presencia de la ministra Pilar Alegría, a la que aprecio y en la que confío plenamente. Desde aquí le ofrezco todo mi apoyo y me abro al diálogo con ella. Dentro de poco estarán los Juegos Olímpicos de París y allí ensalzaremos el movimiento olímpico español. Seguro que cuando finalicen, podremos decir, más allá de los resultados, que nuestros deportistas han alcanzado la excelencia en el deporte al que representan. La España que nosotros defendemos y por la que trabajamos", continuó.

El penúltimo premio de la noche fue el de Corazón de España, uno de los más especiales de la noche, y Regino Hernández y Sandra Aguilar desvelaron que iba a parar a los embajadores del Proyecto Refugiados. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, fue el encargado de entregárselo a los representantes de esta iniciativa, Lydia Valentín, Teresa Portela, Fermín Cacho y un gran número de leyendas del deporte.

"Es un proyecto extraordinario. Los refugiados han llegado a España tras perderlo todo y desde aquí les ayudamos. El COE está creando centros deportivos para ayudarles y con Alejandro Blanco se está llevando a cabo algo extraordinario. Quiero agradecer a los embajadores su gran trabajo", explicó el titular de la cartera de Transformación Digital al entregar el galardón.

El Premio a Mejor Deportista del Año fue anunciado por Feliciano López y Thais Henríquez. Las dos leyendas del deporte español comunicaron entre aplausos que les correspondía a Antía Jácome y María Corbera, en categoría femenina, y Fran Garrigós, en la masculina.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, fue la encargada de entregarlo. "Esperamos dar la campanada en París, tanto individualmente como en equipo. Vamos a por todo. Soñamos con un doblete", explicaron las dos piragüistas. "Quedan unos meses muy importantes de preparación y espero triunfar en los JJOO", espetó el taekwondista.

Por último, para poner el broche a la gala, Pilar Alegría dio un emotivo discurso en el Auditorio Goyeneche. La titular de Educación, Formación Profesional y Deporte se mostró muy agradecida por la oportunidad de estar en el evento del Comité Olímpico Español.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, pronuncia un discurso en la XVIII Gala del COE. EFE

"Es un verdadero honor, como ministra, participar en esta, mi primera gala, un lugar donde se reconoce al talento de España. Enhorabuena a todos los que habéis sido premiados esta noche. Mientras escuchaba los discursos pensaba que era un honor ser la representante de España en el deporte. El deporte nos une y me atrevo decir que estos sentimientos nos hace reconocer todo lo que podemos hacer en este país", añadió.

"El Gobierno de España ha trabajado para que el deporte sea un derecho. Trabajamos para que desde pequeños sea algo inculcado. Como decía Ona es fundamental que sigamos trabajando para alcanzar las cuotas de igualdad en el deporte. Vamos con la mejor preparación, desde el Gobierno ofrecemos todos los recursos necesarios. Contamos con el presupuesto más grande de la historia para lograrlo. Estamos consiguiendo pasos importantes para poder lograrlo. Este verano de 2024 tiene que ser en el que igualemos o superemos las medallas de Barcelona 92'. No me cabe duda que ser olímpico genera muchas emociones y sentimientos. Me imagino que ser olímpico es el orgullo más grande que se puede tener. El deporte se ha convertido en un fenómeno imparable y estoy seguro de que todos vosotros estaréis muy orgullosos. Enhorabuena a Alejandro y a todos los deportistas porque sois el orgullo de este país", finalizó.

