Ana Peleteiro, tras el acoso recibido por opinar sobre las atletas 'trans': "Piden que me muera"

Ana Peleteiro está viviendo unos momentos difíciles. La triple saltadora ha denunciado una campaña de acoso contra su persona tras hacerse públicas unas palabras donde se mostraba en contra de la participación de las personas transexuales en el deporte profesional. Ahora, la gallega ha reconocido que está recibiendo amenazas de muerte e insultos contra su familia.

La medallista olímpica en Tokio 2020 ha hecho público un comunicado, donde ha plasmado la crudeza de la situación tan dura que está sufriendo. Pese a mostrarse en contra de que las personas transexuales compitan con mujeres, la atleta ha querido mostrar todo su apoyo al colectivo LGTBI, recalcando que lo "adora" y lo "respeta".

La ganadora del bronce en los últimos Juegos Olímpicos ha reincidido en que su postura es la misma que World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo. "Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos, al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS", explica la varias veces campeona de España en triple salto.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VwAnhEu4Ea — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) June 28, 2023

"Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas", comienza relatando la deportista.

Tras mostrar su apoyo al colectivo LGTBI, Peleteiro explicó en profundidad su idea después de la polémica en la que se ha visto envuelta. "En el caso del deporte por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres TRANS o que no quiera que de alguna forma se regule su situación, pero por supuesto que nunca estaré a favor de que para eso ocurra, las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras", certifica en el comunicado.

[Ana Peleteiro regresa a la competición tras ser madre con un salto por encima de los 14 metros]

Misma idea que la Federación

Para dar contexto a lo sucedido y respaldar así sus palabras, incidió en la idea de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics). Ellos han prohibieron a las corredoras transexuales participar en las competiciones femeninas el pasado mes de marzo.

"Y esto no lo dice Ana Peleteiro, lo dice la Federación Internacional de Atletismo que después de años de estudios concluyen, que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer, por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea", indica la medallista olímpica.

"¿Solución? Siempre lo he dicho, o adaptar una categoría para que compitamos en igualdad de condiciones todos o participar en deporte NO federado Ya que es injusto, mires por dónde lo mires. Y si, me mojo y lucho por mis derechos como mujer y por lo de millones de mujeres deportistas que opinan exactamente igual que yo! Pero a causa del juicio público tienen miedo a abrir la boca. Por lo tanto esto no es cuestión ideológica, o transfobia", sentencia.

Sigue los temas que te interesan