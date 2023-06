Alex Palou, cerca de completar el trío español en la Fórmula 1: los cuatro equipos que le quieren

Una Fórmula 1 con tres pilotos españoles en su parrilla es una realidad muy real de cara a 2024. A Fernando Alonso y Carlos Sainz, con contratos con Aston Martin y Ferrari, respectivamente, puede unirse Alex Palou. El piloto catalán ya es reserva en McLaren, pero su gran rendimiento en la IndyCar ha desatado una guerra con otros equipos.

El periodista Pedro Fermín Flores ha informado de que hasta cuatro escuderías de la Fórmula 1 quieren a Palou como uno de sus pilotos oficiales. El español tiene una cláusula que le liberaría de McLaren a finales de julio y se calienta la posibilidad de recaer en otro equipo para dar el salto que lleva tanto esperando.

Palou, este miércoles, se mostraba abierto a cualquier opción: "Obviamente no tengo 19 ni 20 años y no puedo estar intentándolo durante ocho años. Pero bueno, no pasaría nada si me tuviera que esperar un año, como no pasaría nada si de golpe la opción desapareciera. Siempre he dicho que estoy muy contento en la IndyCar, pero obviamente si surgiera la oportunidad... quién sería yo para decir que no?", decía.

Palou es uno de los pilotos de moda tras un triunfo en el Circuito Road America (Wisconsin) que le distancia en la carrera por el título de la IndyCar 2023. El catalán, que partía desde la tercera posición en parrilla, encarrila dos triunfos consecutivos tras el logrado en Detroit dos semanas antes y se subió a lo más alto del cajón por tercera vez en el presente curso, sumándole la victoria en mayo en el circuito de Indianápolis. Ningún otro piloto lo ha conseguido tantas veces en el actual campeonato.

Palou es líder destacado y suma ya 324 puntos poniendo tierra de por medio respecto a Marcus Ericsson (Chip Ganassi), segundo clasificado, que está a 74 unidades. Josef Newgarden (Penske) es tercero a 81 y la cuarta plaza la ocupan el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) y Scott Dixon (Chip Ganassi) a 98.

Las cuatro escuderías de Fórmula 1 que quieren fichar a Alex Palou

"Lo que merezco es una oportunidad de ser piloto profesional y la tengo, además en uno de los mejores campeonatos y equipos. Luego, de ahí a tener una oportunidad en Fórmula 1... no solo depende de ir rápido. Creo que hemos hecho el trabajo para estar en alguna lista y de hecho lo estamos, como piloto reserva. Lo estamos intentando, haciéndolo lo mejor posible en la IndyCar. Si viene una oportunidad, bien. Y si no viene una oportunidad, pues bien también. Obviamente, por intentarlo no perdemos nada", dijo Palou sobre sus expectativas de futuro.

Ahora cuatro escuderías de Fórmula 1 llaman a su puerta y, según el mencionado periodista, estas serían Alpha Tauri, Williams, Alfa Romeo Stake y Haas. Los pilotos de los últimos tres equipos no tienen contrato más allá de 2023 y en el caso de AlphaTauri solo De Vries está vinculado un año más, hasta 2024. Palou gana fuerza en el mercado de pilotos del 'Gran Circo'.

