La Federación de Atletismo prohíbe a las corredoras trans participar en competiciones femeninas

Noticia importante en el atletismo mundial. World Athletics, la Federación Internacional de este deporte, ha confirmado a través de una votación convocada por su Consejo que excluye a las atletas transexuales de las competiciones internacionales femeninas. Esta decisión entrará en vigor a partir del próximo 31 de marzo de este presente año.

Esta nueva norma aprobada por la Federación Internacional afecta principalmente a las atletas transexuales que hayan pasado la pubertad como hombres y que después hayan decidido iniciar su cambio de sexo. El Consejo también votó a favor de reducir a la mitad la cantidad máxima de testosterona en sangre para los atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), que pasará de 5 a 2,5 nanomoles por litro.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, ha confirmado esta noticia a través de un anuncio oficial: "El Consejo Mundial de Atletismo ha tomado hoy medidas decisivas para proteger la categoría femenina en nuestro deporte y hacerlo restringiendo la participación de atletas trans".

El endurecimiento de estas normas por parte de World Athletics afectará a atletas DSD como la afamada Caster Semenya, quien se proclamó doble campeona olímpica en la prueba de 800 metros, o Christine Mboma, medalla de plata olímpica en 200 metros lisos en los JJOO de 2020. En esta categoría tamién se encuentra Francine Niyonsaba, subcampeona olímpica de 800 metros tras Semenya en los Juegos Olímpicos de Río de Janiero del año 2016.

Coe, presidente de World Athletics, ha querido mandar un mensaje de cautela ya que a pesar del impacto de la decisión, en la Federación Internacional son conscientes de que se trata de un asunto delicado: "Las decisiones siempre son difíciles cuando involucran necesidades y derechos en conflicto entre diferentes grupos, pero seguimos opinando que debemos mantener la equidad para las atletas femeninas por encima de todas las demás consideraciones".

Francine Niyonsaba y Caster Semenya tras una prueba Reuters

El máximo dirigente de la Asociación Mundial de Atletismo y líder del Consejo se alinea junto a los colectivos de atletas que exigen la defensa del deporte femenino, sea cual sea la disciplina: "Nos guiaremos en esto por la ciencia en torno al rendimiento físico y la ventaja masculina que inevitablemente se desarrollará en los próximos años. A medida que haya más evidencia disponible, revisaremos nuestra posición, pero creemos que la integridad de la categoría femenina en el atletismo es primordial".

Estudio de la situación

Por el momento, el Consejo que ha votado esta decisión en el seno de World Athletics ha establecido un plan de trabajo y análisis que durará los próximos 12 meses y que tiene como objetivo realizar un seguimiento del caso para tratar después la posible inclusión de atltetas transgénero.

World Athletics ha realizado una selección de expertos para crear un potente grupo de trabajo que incluirá un presidente independiente, tres miembros del propio Consejo de la Federación Internacional, dos atletas de la Comisión de Atletas, un atleta transgénero, tres representantes de las Federaciones Miembro y varios representantes del Departamento de Ciencia y Salud de World Athletics.

Aunque existen ciertas dudas sobre a qué competiciones afectarán estas normas, World Athletics ha intentado aclarar que las carreras a las que no tendrán acceso las atletas trans a las que afecten estas nuevas normas serán aquellas que puntúen para el ránking mundial. A pesar de ello, Sebastian Coe ha manifestado que esta medida no será inamovible y eterna: "No vamos a decir que no para siempre".

La postura del COI

Ahora, muchas miradas apuntan hacia el Comité Olímpico Internacional con vistas a la próxima edición de los Juegos Olímpicos, los cuales se celebrarán en París en menos de un año y medio. Hasta ahora, la última política del COI, actualizada en 2022, ofrece libertad a los órganos rectores de cada deporte para establecer sus propias normas sobre la inclusión de atletas trans.

Esta reforma, que traslada el peso de sus decisiones a las diferentes federaciones de cada disciplina, quedó incluida en el Marco para la equidad, la inclusión y la no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales, el cual está conformado por diez puntos.

