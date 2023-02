Conor McGregor vuelve a la UFC: qué esperar de su regreso en el reality show de las MMA

En julio de 2021, la carrera de Conor McGregor se colocó en la cuerda floja. El luchador irlandés volvió a perder, con polémica, ante Dustin Poirier debido a una lesión que le ha mantenido desde entonces alejado del octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Sin embargo, 'The Notorius' está de vuelta. Todavía no se sabe la fecha exacta de cuándo volverá a meterse en la jaula, pero ya se sabe en qué escenario será. El anuncio de la 31ª temporada de The Ultimate Fighter (TUF) llega con el plato fuerte de contar con Conor McGregor entre sus protagonistas.

El de Dublín será uno de los entrenadores que se enfrentarán en el reality estrella de las artes marciales mixtas (MMA), que controla la UFC. Pero, además, no solo actuará como preparador, sino que él mismo se subirá al octágono para pelear con Michael Chandler.

Del 30 de mayo hasta el 15 de agosto tendrá lugar esta nueva temporada del reality show de las MMA. Y en algún momento de entre estos meses, Conor McGregor se verá las caras en la jaula con Michael Chandler, algo que este último llevaba esperando desde que peleaba en Bellator.

Dos años fuera

Fue el 11 de julio el día en el que se llevó a cabo el cierre de la trilogía entre Dustin Poirier y Conor McGregor. Entonces, 'The Diamond' se llevó la victoria. Un triunfo que no entendió el irlandés, ya que él no pudo continuar el combate por lesión. El árbitro de aquella pelea decretó KO y eso encendió al de Dublín.

McGregor sufrió una gravísima lesión. Fractura en su pierna, paso por quirófano y dos años sin volver a meterse en la jaula. Poirier echó entonces leña al fuego al afirmar que "esa lesión" la provocó él con sus "patadas". Mientras Conor comenzó una campaña para desacreditar la victoria de su archienemigo.

Desde entonces, 'The Notorius' se ha centrado en su recuperación. Aunque también ha estado inmerso en otros proyectos. Desde sus pubs a su marca de whisky o un cameo en el cine para homenajear al querido Patrick Swayze. Esto sin olvidar sus espectaculares cambios físicos y alguna que otra polémica extradeportiva.

Hace ya unos meses que empezó a 'calentar' su regreso a la UFC. No se sabía ni cuándo ni cómo iba a producirse su esperada vuelta. Y fue Dana White el que acabó confirmando que Conor McGregor se enfrentará en el octágono a Michael Chandler durante la nueva temporada de The Ultimate Fighter.

The Ultimate Fighter

Conor McGregor regresa en The Ultimate Fighter. Así lo reveló Dana White a través de las redes sociales. Un anuncio que no tardó en convertirse en un fenómeno viral. Tanto el luchador irlandés como Michael Chandler, ambos peleadores de la división del peso ligero de la UFC, ejercerán de entrenadores en la nueva temporada del reality show.

El colofón del programa será el enfrentamiento entre ambos en el octágono. Todavía sin fecha, pero que ya ha despertado el interés de los amantes de las MMA. Lo que sí se sabe es que todo se podrá seguir a través de ESPN. Pero la pregunta que puede aparecer es: ¿qué es exactamente The Ultimate Fighter?

The Ultimate Fighter es un reality show de la televisión de Estados Unidos. La primera entrega data de enero del año 2005. Desde ahí, 30 ediciones hasta la que ya se está conociendo, la 31ª, con Conor McGregor como gran atractivo. Sus impulsores fueron los antiguos propietarios de la UFC, los Fertitta (Lorenzo y Frank).

Su objetivo era dar a conocer la compañía que, más tarde, se convertiría en todo un fenómeno en los distintos rincones del planeta. Una fórmula que llevó Dana White hasta la excelencia, como todo lo que toca. Así, gracias al TUF, aspirantes pueden llegar a firmar un contrato profesional con la compañía estrella de las MMA.

La dinámica es la siguiente: la UFC selecciona a dos de sus estrellas consagradas para que cada uno de ellos forme un equipo. Estos eligen a su vez luchadores que ya han superado un proceso de selección. Una vez que los dos bandos están formados, da inicio el reality.

Los protagonistas, que pueden ser de dos divisiones o de solo una, conviven en Las Vegas (Nevada, EEUU) durante varias semanas. Es en las instalaciones donde entrenan y compiten. Solo uno puede ganar y este se lleva un contrato de lo más jugoso con la compañía estrella de las MMA.

Durante sus primeras catorce temporadas, el reality show de la UFC fue retransmitido por Spike TV, pero su gran éxito llevó a la cúpula de la compañía a transformarlo para ganar cada vez más notoriedad, incluso enfrentando en su novena edición a Estados Unidos y a Reino Unido. De ahí a la apuesta de Fox y ahora de ESPN.

Con la incorporación de Conor McGregor a la ecuación, se espera que esta 31ª edición del TUF sea de récord. Sobre todo por volver a ver a 'The Notorius' peleando en la jaula, aunque todavía es una incógnita cómo responderá al desafío tras dos años fuera.

Sus últimos resultados fueron negativos. En especial en ese cierre de la trilogía contra Dustin Poirier. Conor McGregor ha ido dejando pruebas de su preparación a conciencia, cuidando al máximo su preparación física. Pero el estado de su pierna debe pasar una gran prueba ante Michael Chandler. La cuenta atrás ha comenzado.

